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Марина Кальюранд: как правило, именно пожилые джентльмены решают вопрос о правах женщин

Europarlamendi saadik Marina Kaljurand. ФОТО: Erik Tikan

25 ноября прошел День борьбы с насилием по отношению к женщинам. Депутат Европарламента Марина Кальюранд обсудила эту тему в передаче Radio Kuku "Полдень с Куку", которую ведет Индрек Ояметс.

Что можно сделать на уровне ЕС для борьбы с гендерным насилием? В каких странах Европейского союза есть планы криминализировать гендерное насилие? Каковы аргументы тех депутатов Европарламента, которые не поддерживают такую ​​борьбу с насилием? Марина Кальюранд ответила на эти и многие другие важные вопросы.

Кальюранд призывает поверить всем женщинам, которые рассказали свои истории

"Это не просто. Зачастую это означает разрыв старых ран. Но знайте, что ваши истории помогут тем, кто еще недостаточно силен, чтобы выйти из круга насилия и попросить о помощи. И я также хотела бы поблагодарить всех экспертов, должностных лиц и волонтеров, которые помогают жертвам насилия в отношении женщин. Благодаря вам многие женщины уже получили помощь и получат ее в будущем", - пишет Кальюранд.

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