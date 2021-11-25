Никита Михалков: «Дети целовали мне руку, когда я крестил их на ночь»

76-летний Никита Михалков дал интервью священнику Дмитрию Рощину. В беседе с протоиереем режиссер был особенно откровенен и не только из-за статуса собеседника. Мама Дмитрия — звезда советского экрана Екатерина Васильева, а отец сценарист и драматург Михаил Рощин. Когда-то звездный наследник и сам строил актерскую карьеру, близко общался с коллегами по цеху, в том числе с семьей Никиты Сергеевича. Говоря с именитым постановщиком, священник делился и личными воспоминаниями, пишет Starhit.ru.

«Я помню, мне Анька (дочь Михалкова), когда мы во ВГИКе еще учились, рассказывала: «У нас была традиция: перед сном целовать папе руку». Была такая традиция?» — спросил Рощин. «Это не просто сидел пьяный папа в кресле, а они целовали ему руки, — смеялся Михалков. — Нет, они целовали руку, когда я их на ночь крестил. Я тоже поцеловал тебе руку между прочим! Я же не жалуюсь».