Протестующая против вакцинации виолончелистка Сильвия Ильвес улетела с семьей из Эстонии

Сильвия Ильвес заявила в Instagram, что вся семья очень ждала этого путешествия. «Поездка будет полна культурных впечатлений - мы поедем на конкурс пианистов в Усти-над-Лабем, чтобы поддержать Стефана (старшего сына), и мы постараемся получить от поездки как можно больше удовольствия», - пообещала женщина в сообщении.