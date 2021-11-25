Протестующая против вакцинации виолончелистка Сильвия Ильвес улетела с семьей из Эстонии
Прекрасная виолончелистка Сильвия Ильвес улетела из Эстонии с двумя сыновьями и любимым человеком. Семья отправилась в приятное путешествие по Европе.
Прекрасная виолончелистка Сильвия Ильвес улетела из Эстонии с двумя сыновьями и любимым человеком. Семья отправилась в приятное путешествие по Европе.
Сильвия Ильвес заявила в Instagram, что вся семья очень ждала этого путешествия. «Поездка будет полна культурных впечатлений - мы поедем на конкурс пианистов в Усти-над-Лабем, чтобы поддержать Стефана (старшего сына), и мы постараемся получить от поездки как можно больше удовольствия», - пообещала женщина в сообщении.
Кроме того, Ильвес поблагодарила своего дорогого друга Марселя Китса (26) за советы и помощь в планировании поездки! Парень, как и мать также является профессиональным виолончелистом.