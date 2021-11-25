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Протестующая против вакцинации виолончелистка Сильвия Ильвес улетела с семьей из Эстонии

Сильвия Ильвес ФОТО: Taavi Luhamaa

Прекрасная виолончелистка Сильвия Ильвес улетела из Эстонии с двумя сыновьями и любимым человеком. Семья отправилась в приятное путешествие по Европе.

Сильвия Ильвес заявила в Instagram, что вся семья очень ждала этого путешествия. «Поездка будет полна культурных впечатлений - мы поедем на конкурс пианистов в Усти-над-Лабем, чтобы поддержать Стефана (старшего сына), и мы постараемся получить от поездки как можно больше удовольствия», - пообещала женщина в сообщении.

Кроме того, Ильвес поблагодарила своего дорогого друга Марселя Китса (26) за советы и помощь в планировании поездки! Парень, как и мать также является профессиональным виолончелистом. 

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