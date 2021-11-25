«Беременна от Козловского?»: прикрывающая живот Акиньшина появилась на публике

Накануне, 24 ноября, в одном из московских кинотеатров состоялась премьера фильма режиссера Петра Буслова «БУМЕРанг». Оценить новую картину пришло множество представителей российского шоу-бизнеса, причем как актеры, так и певцы. Например, по красной дорожке прошлись певица Валерия с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным, ее коллега Григорий Лепс с дочерью Ингой, а также Дмитрий Нагиев, Оксана Федорова, Юлия Барановская, Владимир Сычев и многие другие.

Не осталась в стороне и актриса Оксана Акиньшина. После переезда в Россию из Швейцарии и расставания с супругом Арчилом Геловани звезда фильмов «Сестры» и «Чернобыль» стала часто выходить в свет. Журналисты по такому поводу активизировались и в результате узнали, что у Оксаны роман с коллегой Данилой Козловским. Теперь ходят слухи, что ради эффектной блондинки, славящейся своим тяжелым характером, импозантный актер бросил модель и актрису Ольгу Зуеву, родившую ему дочь не так давно.

Однако сам Козловский, который в интервью подтвердил информацию о расставании с Зуевой, не стал уточнять, причина ли в Акиньшиной, но сказал, что вина лежит именно на нем. Тем не менее, с дочкой Одой Валентиной Данила старается проводить много времени. Уделяет внимание он и Оксане. В Сети в свободном доступе находятся фото любовной парочки.

Более того, и сама Акиньшина дала понять, что у них с Козловским любовь, когда опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлела актера, резво прыгающего в ее кровать. Но сейчас, на премьере, Оксана Акиньшина была одна. Облаченная в объемное синее пальто, артистка позировала перед камерами.

Оксана Акиньшина на премьере фильма «БУМЕРанг». ФОТО: Artyom Geodakyan

В Сети уже обсуждают ее свежее фото. Многочисленные поклонники гадают, не специально ли Акиньшина прикрыла фигуру свободной одеждой. На премьере было крайне мало народа, кто еще позировал в верхней одежде. Поэтому это обстоятельство и навело фанатов на определенные мысли.