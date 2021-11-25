Долина рассказала о застолье с Путиным: он пел под баян

По словам Долиной, Путин часто приглашал ее и саксофониста Игоря Бутмана послушать джаз. На уточняющий вопрос Гордеевой, любит ли президент эту музыку, Долина отметила, что глава государства хотел ее полюбить. «И с нашей помощью не то чтобы пристрастился к этой музыке, а полюбил ее», — поделилась она, пишет Lenta.ru.

Артистка также рассказала, что однажды после очередного концерта у них было небольшое застолье, на котором пели песни. «Он [Путин] пел под баян, у нас был баянист. Владимир Владимирович очень красиво спел "Город над вольной Невой"», — рассказала Долина и добавила, что президент — умный человек, и с ним интересно разговаривать на любую тему. «Он мне нравится и всегда нравился», — заключила она.