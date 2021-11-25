Маленькая девочка уверена, что ее прошлая жизнь оборвалась на пароме «Эстония»: люди прыгали в спасательные шлюпки, и я тоже

«Встреча с Кассандрой очень особенная и одна из первых таких в моей практике, но я поняла, что все дети в той или иной степени помнят свою прошлую жизнь, пока им не исполнится семь лет», - сказала Керро.

«В первый раз, когда зашел разговор о ее прошлой жизни, дочери было четыре года», - сказал отец девочки.

Это было в воскресенье вечером. «Она тихо вздохнула, и мы с мамой спросили ее, о чем она беспокоится. Она сказала, что очень жаль, что паром «Эстония» затонул. Мы очень удивились, откуда она знает. На тот момент эти все расследовательские программы еще не вышли, а освещение в СМИ было не очень широким», - вспоминает отец Кассандры в программе «Искусство жить с Мэрилин Керро».

«Жена позвонила в детский сад и спросила, не говорили ли они об этом. Приближалась годовщина гибели парома, и мы подумали, что, возможно, эта тема поднималась в детском саду, но нет», - пояснил мужчина.

Родители спросили девочку, как выглядит паром. «Она его точно описала, мы даже изучили все возможные документы. Кассандра также нарисовала «Эстонию» и сказала, что, когда судно накренилось, где она была и откуда спрыгнула», - рассказал отец.

По словам мужчины, все это было очень неожиданно. «Позже она начала подробно описывать, что была там на корабле, что она там видела, какая погода была… Мы были в шоке, по спине пробежали мурашки, потому что как такой маленький ребенок может описать затопление парома. Дома мы эту тему не обсуждали, литературу не читали - откуда у нее вся эта информация?» - задается вопросом мужчина.

Кассандре также было дано слово во время передачи. «От корабля оторвался кусок», - сказал ребенок. «Удар был, но я не знаю, напоролись ли мы на что-то или в нас попала молния».

По словам девочки, после этого паром начал тонуть. «Официантов вырвало, и они в панике стали бегать вверх-вниз по лестницам». Кассандра сказала, что не боялась. «Я сказала людям, прыгайте! Люди не решались прыгать. Тогда я сказала, что мы все равно тонем. Люди стали прыгать в спасательные шлюпки, и я тоже».

Девочка призналась родителям, что на борту ее звали София. «А еще у нее была подруга по имени Эке», - сказал отец ребенка. «Мы тщательно проверили это, и на борту действительно была София, но Эке не нашли», - добавил он.

«Когда этот паром затонул, утонула моя лучшая подруга Эке. У Эке были короткие рыжие волосы», - сказала маленькая Кассандра.