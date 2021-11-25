Маразм крепчает: балет «Щелкунчик» отменили
В Государственном балете Берлина отменили показ классической программы «Щелкунчика», пишет Bild со ссылкой на исполняющую обязанности художественного руководителя балетной труппы Кристиану Теобальд.
В Государственном балете Берлина отменили показ классической программы «Щелкунчика», пишет Bild со ссылкой на исполняющую обязанности художественного руководителя балетной труппы Кристиану Теобальд.
По ее словам, причиной принятого в Германии решения стало то, что двое детей выходят на сцену в гриме, имитирующем темную кожу. Эксперты нашли в этом элементы расизма.
«В оригинальной версии балета двое детей появляются на сцене в гриме, имитирующем темную кожу. Это сейчас называют »блэкфейсинг«. <…> То же самое относится и к восточному танцу с гаремными наложницами и солистом, тело которого покрыто темным гримом. Все это вещи, которые теперь нельзя выпускать на сцену без объяснений», — сказала Кристиану Теобальд.
Теобальд также отметила, что «спорным» элементом считается и китайский танец, который демонстрирует стереотипное изображение жителей страны. На сцене, по ее словам, они «передвигаются мелкими семенящими шажками».
При этом, она сама выступила против популярной на Западе «культуры отмены» и заявила, что постановку не планируют снимать насовсем.
Берлинский «Щелкунчик» — реконструкция классической постановки на либретто Мариуса Петипа, которую впервые сыграли в 1892 году в Мариинском театре в Санкт-Петербурге.