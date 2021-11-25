Бородина впервые заговорила о причинах развода с Омаровым: «Я узнала правду»

Откуда вы знаете, сколько у меня мужчин? Я не изменяла в браке, не врала… А как уж буду сейчас жить, то это только мое дело. И убедительная просьба оставить меня в покое с этим „браком“. Все в прошлом, все забыто и все перекрестились 100 тысяч раз. Лучшего исхода и не могло получиться. Я даже благодарна, что, узнав правду, освободилась навсегда и увидела другую жизнь,