Бородина впервые заговорила о причинах развода с Омаровым: «Я узнала правду»

Ведущая скандального проекта «Дом-2» Ксения Бородина развелась в августе 2021 года. Дива тяжело переживала это событие, тем более, что экс-супруг — бизнесмен Курбан Омаров — является отцом ее дочки Теоны. Звезда неоднократно отмечала, что для разрыва отношений были веские причины. Говорить о них она, правда, не желала… до этого дня, пишет Пятый канал.
В Instagram Бородина устроила «переговоры» с подписчиками. Те задавали каверзные и не очень вопросы, а светская львица пробовала отвечать. Конечно, в этот раз не обошлось без обсуждения мужчин. Кому-то из поклонников показалось, что Ксения слишком часто меняет кавалеров — реакция дивы была мгновенной.
Откуда вы знаете, сколько у меня мужчин? Я не изменяла в браке, не врала… А как уж буду сейчас жить, то это только мое дело. И убедительная просьба оставить меня в покое с этим „браком“. Все в прошлом, все забыто и все перекрестились 100 тысяч раз. Лучшего исхода и не могло получиться. Я даже благодарна, что, узнав правду, освободилась навсегда и увидела другую жизнь,
— заключила Бородина, намекнув на измены со стороны Омарова.
Dni.ru напоминает, что Курбана Омарова многие подозревали в предательстве супруги-телеведущей. Почти сразу после развода бизнесмена начали «ловить» в компании то одной, то другой красотки модельной внешности. Вероятно, таких подружек у мужчины было немало, и, вполне возможно, Ксения просто устала на все закрывать глаза.