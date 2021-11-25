Чт, 25.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Мадонна оголила грудь на новых фото в белье и вывела из себя фанатов

Мадонна. ФОТО: Angela Weiss

Американская поп-певица Мадонна поделилась новыми снимками в откровенном образе и вывела из себя своих фанатов. Соответствующая серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

63-летняя знаменитость снялась в черном кружевном комплекте нижнего белья, сетчатых колготках, а также лаковых туфлях на каблуках. Фотограф запечатлел ее в разных позах. Так, на некоторых кадрах Мадонна лежит на кровати, широко раздвинув ноги. На другом кадре она демонстрирует оголенную грудь. Кроме того, звезда забралась под кровать и показала на камеру свои ягодицы. Ее образ дополнили множество браслетов, подвеска в виде креста, кольцо, а также кожаная плеть, пишет lenta.ru.

Публикация набрала больше 910 тысяч лайков. Тем не менее поклонники обругали певицу за чересчур вульгарное поведение. «Что за порнография?», «Я буду отходить от этих фоток всю оставшуюся жизнь», «Мне стыдно за то, во что превратился мой идол», «Какого черта? Отвратительные снимки», «Мерзость и пошлятина, никакого самоуважения», — негодовали они.

В октябре Мадонна задрала юбку во время эфира шоу Джимми Фэллона The Tonight Show. Обсуждая продвижение документального фильма, посвященного ее концертному туру Madame X, музыкант заявила, что рассчитывает нарушить покой публики, после чего развернулась спиной к камерам и продемонстрировала нижнее белье.

НАВЕРХ
Back