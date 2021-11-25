Мадонна оголила грудь на новых фото в белье и вывела из себя фанатов

63-летняя знаменитость снялась в черном кружевном комплекте нижнего белья, сетчатых колготках, а также лаковых туфлях на каблуках. Фотограф запечатлел ее в разных позах. Так, на некоторых кадрах Мадонна лежит на кровати, широко раздвинув ноги. На другом кадре она демонстрирует оголенную грудь. Кроме того, звезда забралась под кровать и показала на камеру свои ягодицы. Ее образ дополнили множество браслетов, подвеска в виде креста, кольцо, а также кожаная плеть, пишет lenta.ru.

Публикация набрала больше 910 тысяч лайков. Тем не менее поклонники обругали певицу за чересчур вульгарное поведение. «Что за порнография?», «Я буду отходить от этих фоток всю оставшуюся жизнь», «Мне стыдно за то, во что превратился мой идол», «Какого черта? Отвратительные снимки», «Мерзость и пошлятина, никакого самоуважения», — негодовали они.