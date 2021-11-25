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Смотрите, какие стильные зрители пришли на премьеру фильма «Дом Гуччи»

24 ноября в Таллинне в кинотеатре Apollo Sоlaris прошла премьера фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи». 

Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблазнительно… Синоним роскоши, стиля, власти. Но она же была их проклятьем. Шокирующая история любви, предательства, падения и мести, которая привела к жестокому убийству в одной из самых знаменитых модных империй мира теперь и в кино!

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