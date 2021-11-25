Бизнесмен Меэлис Лао о поиске женщины: ты выбираешь конфетку в яркой обертке, а потом пробуешь начинку

«Если вы богаты и успешны, то вы все время думаете: а почему она со мной общается?» - говорит Меэлис Лао.

И как же узнать: ради денег или нет? Лао считает, что только время может дать ответ на этот вопрос. «Вы не узнаете, пока не потеряете все», - констатирует бизнесмен.

Поиск подходящего компаньона Меэлис сравнил с поиском понравившейся конфеты: «Вы подходите к подносу, на котором много разных конфет. Вы смотрите на упаковку ... чем ярче она, кажется, тем лучше. Только потом понимаешь, что внутри этой конфетки и хочешь ли ты».

По словам бизнесмена, со временем так сложилось, что мужчины смотрят на самых красивых женщин. «Если мужчина говорит, что ему плевать на красивых женщин, он лжет или что-то с ним не так», - уверен Лао.

«Но если женщина честно заявляет, что хочет видеть рядом с собой успешного и состоятельного мужчину, кто может упрекнуть ее?» - спрашивает Лао.

Меэлис Лао ФОТО: Gert Tali