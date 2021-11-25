Чт, 25.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Бизнесмен Меэлис Лао о поиске женщины: ты выбираешь конфетку в яркой обертке, а потом пробуешь начинку

Меэлис Лао ФОТО: Konstantin Sednev

«Если мужчина говорит, что его не интересуют красивые женщины, он лжет», - заявил бизнесмен Меэлис Лао в телепередаче ESSE, где обсуждалась роль денег.

«Если вы богаты и успешны, то вы все время думаете: а почему она со мной общается?» - говорит Меэлис Лао.

И как же узнать: ради денег или нет? Лао считает, что только время может дать ответ на этот вопрос. «Вы не узнаете, пока не потеряете все», - констатирует бизнесмен.

Поиск подходящего компаньона Меэлис сравнил с поиском понравившейся конфеты: «Вы подходите к подносу, на котором много разных конфет. Вы смотрите на упаковку ... чем ярче она, кажется, тем лучше. Только потом понимаешь, что внутри этой конфетки и хочешь ли ты».

По словам бизнесмена, со временем так сложилось, что мужчины смотрят на самых красивых женщин. «Если мужчина говорит, что ему плевать на красивых женщин, он лжет или что-то с ним не так», - уверен Лао.

«Но если женщина честно заявляет, что хочет видеть рядом с собой успешного и состоятельного мужчину, кто может упрекнуть ее?» - спрашивает Лао.

Меэлис Лао ФОТО: Gert Tali

На протяжении многих лет Меэлис Лао крутил романы с несколькими яркими и известными женщинами - Кятлин Маран, Хети Тульве и Эдой-Инес Этти. От бывшей жены Аве у бизнесмена есть двое сыновей. В декабре прошлого года Лао в третий раз стал отцом малышки Алессандры.

НАВЕРХ
Back