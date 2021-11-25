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Риск фатальных последствий: почему нельзя спать напротив зеркала

Отражаться в зеркале во время сна опасно. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

На том, что отражаться во время ночного отдыха опасно, настаивают не только авторы народных примет и разного рода учений, но и современные психологи

Спать напротив зеркала и отражаться в нем по ночам опасно. Об этом говорят приметы, эксперты по феншуй и даже современные психологи. Когда-то этот предмет интерьера был диковинкой, предметом роскоши, который далеко не каждый мог себе позволить — как только удивительная вещь была создана, ее тут же наделили магической силой и способностью открывать портал в потусторонние миры.

Бытует мнение, что во время сна души путешествуют, но попав в зеркальную гладь, она может стать ее пленницей, а человек никогда уже не проснется. В средневековье считалось, что отражающая поверхность, как вампир способна вытянуть все жизненные силы из спящего человека — пробудившись, он будет чувствовать усталость или даже серьезно заболеет. А люди без пары якобы удваивают свое одиночество каждую ночь, проведенную напротив зеркала, и быстр стареют. Также, согласно примете, старое зеркало за годы использования накапливает информацию о прошлых владельцах и приносят дурные сны новым.

В учении феншуй зеркальные поверхности в спальне не запрещены, но есть правило — расположить их надо так, чтобы в «кадр» не попадали спящие. Все потому, что это усиливает энергетические потоки, и негативная Ша, которую выпускает отдыхающий человек, отражаясь, возвращается к нему в двойном объеме.

Психологи тоже не рекомендуют спать напротив зеркала и вообще не размещать этот предмет перед кроватью, пишет Rsute.ru. Из-за природного подсознательного страха темноты, проснувшись, можно сильно испугаться отраженных предметов и теней, а преломленный свет Луны и уличных фонарей ухудшает качество сна. Кроме того, если приснится кошмар, утром человек первым увидит свои негативные эмоции на лице. А по утрам необходимо улыбаться и желать себе всего самого лучшего, чтобы дни проходили легко и успешно.

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