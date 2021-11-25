Риск фатальных последствий: почему нельзя спать напротив зеркала

Спать напротив зеркала и отражаться в нем по ночам опасно. Об этом говорят приметы, эксперты по феншуй и даже современные психологи. Когда-то этот предмет интерьера был диковинкой, предметом роскоши, который далеко не каждый мог себе позволить — как только удивительная вещь была создана, ее тут же наделили магической силой и способностью открывать портал в потусторонние миры.

Бытует мнение, что во время сна души путешествуют, но попав в зеркальную гладь, она может стать ее пленницей, а человек никогда уже не проснется. В средневековье считалось, что отражающая поверхность, как вампир способна вытянуть все жизненные силы из спящего человека — пробудившись, он будет чувствовать усталость или даже серьезно заболеет. А люди без пары якобы удваивают свое одиночество каждую ночь, проведенную напротив зеркала, и быстр стареют. Также, согласно примете, старое зеркало за годы использования накапливает информацию о прошлых владельцах и приносят дурные сны новым.

В учении феншуй зеркальные поверхности в спальне не запрещены, но есть правило — расположить их надо так, чтобы в «кадр» не попадали спящие. Все потому, что это усиливает энергетические потоки, и негативная Ша, которую выпускает отдыхающий человек, отражаясь, возвращается к нему в двойном объеме.