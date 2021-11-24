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Кинокритика Марка Рудинштейна экстренно госпитализировали с инсультом

Марк Рудинштейн и Владимир Меньшов на кинофестивале "Кинотавр". ФОТО: Shamukov Ruslan/COVI

Один из авторов и создатель российского фестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн экстренно доставлен в одну из московских клиник с инсультом.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Рудинштейну стало плохо с сердцем, а приехавшие на вызов медики диагностировали у него инсульт.

Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжелое, врачи говорят о предкоматозном состоянии, пациент не реагирует на внешние раздражители, питание проводится через зонд.

Позднее представительница звезды заявила о том, что информация об инсульте у Рудинштейна является не соответствующей действительности.

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