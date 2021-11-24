«Переспал с половиной страны»: Седокова призналась, что только с третьим мужем нашла свое счастье

Год назад Анна Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Пару не смущает большая разница в возрасте: Анна на девять лет старше супруга. По словам Седоковой, только с Янисом она, наконец, нашла настоящее счастье. А ведь за плечами у нее – длинный шлейф несчастливых браков и неудачных романов. Сейчас артистка уверена, что она никогда не любила по-настоящему, и только Тимма сумел растопить ее сердце.

Одним из самых болезненных для нее воспоминаний стала семейная жизнь с первым мужем – футболистом киевского «Динамо» Валентином Белькевичем. Певица признается, что хотя тогда она уже выступала в популярнейшей группе «ВИА Гра», все равно оставалась стеснительной и наивной. Чем ее муж активно пользовался, начав изменять сразу после свадьбы.

Седокова вышла замуж за Белькевича в 2004 году, когда узнала, что беременна от него. Певице тогда исполнился 21 год.

«Я выходила из роддома, будучи женой капитана сильнейшей команды, обеспеченного человека, с дерматиновой розовой сумочкой в руках, на которой был нарисован плюшевый мишка. Я настолько была дитем!» – рассказала Седокова в YouTube-шоу «вМесте».

Валентин был старше на десять лет. Штамп в паспорте и рождение дочки не заставили спортсмена остепениться – он открыто гулял и проводил ночи вне дома.

«Я с этой сумкой, с ребенком и мужем, который уже переспал с половиной страны, имел обильные сексуальные контакты», – с негодованием вспомнила Седокова.

Сегодня Анна – счастливая мать троих детей. Старшей дочери Алине, которую она родила от Валентина Белькевича, 16 лет. Футболист скоропостижно скончался в 2014 году, у него оторвался тромб. Своего младшего ребенка, сына Гектора, певица родила в апреле 2017 года. Отцом малыша стал бизнесмен Артем Комаров (сын миллиардера Андрея Комарова), возглавляющий собственный строительный бизнес. Сразу после рождения малыша пара рассталась.

Поговаривают, что второй избранник исполнительницы – гражданский муж Максим Чернявский тоже заглядывался на других женщин. Хотя сам бизнесмен уверял, что это он застукал Седокову с другим. Их отношения не спасло даже рождение дочки Моники. Сейчас девочка вместе с отцом живет в США. После расставания с Седоковой Чернявский получил основную опеку над ребенком. Седокова вела с бывшим мужем долгие судебные баталии за дочь. Артистка родила Монику в Америке, у девочки есть американское гражданство, поэтому делом об опеке занимался суд Лос-Анджелеса. Максим твердо решил лишить бывшую жену родительских прав, так как боялся, что Анна увезет Монику в Россию. В итоге Седокова получила право видеться с дочкой несколько раз в год на территории США или любой другой страны за пределами России.

«Как правило, перед принцем ты встретишь 38 дураков, которые тебя искалечат. Потому что ты ничего не понимаешь, ты наивная дурочка, – посетовала Седокова в YouTube-шоу «вМесте». – Понимаю сейчас, что вся моя жизнь была невероятно яркая, эмоциональная, с мегакрутыми приключениями, но вот это единение и первая любовь сейчас».