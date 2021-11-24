Экс-супруг погибшей в ДТП с Собчак потребовал с телеведущей $2 млн, обвинив ее во вранье

Такое решение Тарасов принял после личной встречи с Собчак и ее адвокатом.

В беседе с «КП-Новосибирск» мужчина заявил, что телеведущая обманывает как в рассказе о деталях ДТП, так и в части полученных травм, а также говоря об обещанной якобы помощи семье погибшей, пишет TopNews.ru.

Мужчина выяснил в ходе разговора, что Собчак обманывает, говоря об отсутствии какого-либо отношения к адвокату водителя «Майбаха» – главного виновника смертельного ДТП. По его словам, на самом деле все не так.

«… Я столкнулся с полнейшей беспринципностью, с враньем. Она наврала даже в такой ситуации. Я смотрел интервью Собчак на Первом канале. Она же и там врет откровенно», — говорит Тарасов.

Помимо этого, Тарасов поймал Собчак на лжи в отношении помощи пострадавшим, а также о своих травмах.

Он отметил, что хоть на телеведущей и был специальный поддерживающий воротник на шее, на теле никаких травм у нее нет, так как авто было полностью бронированным.

По мнению Тарасова, в своей помощи Собчак предлагала лишь оплатить посещение психолога для дочери, которая в этом ДТП потеряла свою мать, а также обещала устроить ее в хорошую школу.

Однако он отказался от такой помощи, заявив, что никаким деньгами не возместить потерю.