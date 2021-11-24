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Как сейчас выглядит звезда «Битвы экстрасенсов», которая два года назад объявила себя мужчиной

Джулия Ванг ФОТО: Скриншот с youtube.

Экстрасенс из Латвии Джулия Ванг снова сменила имидж. На смену брутальным мужским образам опять пришли более женственные. Макияж, платья, прически все чаще стали появляться у нее в «Инстаграме».

«Я здесь для того, чтобы ломать стереотипы», — пишет в своем аккаунте звезда шоу. И пытается соответствовать заявленному, пишет Life.ru.

Джулия Ванг — победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов». Личность звезды шоу до сих пор окутана тайной. На проекте она появилась в образе роскошной роковой женщины — контрастный макияж, длинные волосы, эффектные наряды — и заявила, что она дух в теле человека.

Однако в 2019 году Ванг шокировала публику, объявив себя парнем по имени Томас. Она выкладывала кадры, где представала в мужской одежде и с короткой стрижкой. Звезда заявляла, что страдает синдромом Морриса, то есть генетически мужчина, но выглядит как женщина. «Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой МУЖСКОЙ <...> Девочкой я не планировал становиться. <...> Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой, в отличие от вас, дамы, господа и все остальные», — говорила экстрасенс.

Также точно не известно, где Джулия родилась. По ее словам, в Риге, Латвия, а ее мама была физиком-ядерщиком. Однако ходили слухи, что экстрасенс появилась на свет в деревне Нелюдово, неподалеку от Новгорода, а ее настоящее имя Юлия Гаврикова, которое она сменила на звучный псевдоним, пишет uznayvse.ru. Сейчас на странице у Ванг указано, что она занимается черной магией и веретничеством, также она рассказывает про разные ритуалы, например про привороты.

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