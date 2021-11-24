Как сейчас выглядит звезда «Битвы экстрасенсов», которая два года назад объявила себя мужчиной

«Я здесь для того, чтобы ломать стереотипы», — пишет в своем аккаунте звезда шоу. И пытается соответствовать заявленному, пишет Life.ru.

Джулия Ванг — победительница 15-го сезона «Битвы экстрасенсов». Личность звезды шоу до сих пор окутана тайной. На проекте она появилась в образе роскошной роковой женщины — контрастный макияж, длинные волосы, эффектные наряды — и заявила, что она дух в теле человека.

Однако в 2019 году Ванг шокировала публику, объявив себя парнем по имени Томас. Она выкладывала кадры, где представала в мужской одежде и с короткой стрижкой. Звезда заявляла, что страдает синдромом Морриса, то есть генетически мужчина, но выглядит как женщина. «Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой МУЖСКОЙ <...> Девочкой я не планировал становиться. <...> Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой, в отличие от вас, дамы, господа и все остальные», — говорила экстрасенс.