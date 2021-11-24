Фильм Ефремова победил в тюремном конкурсе

Фильм взял приз в номинации «Лучший монтаж». Отмечается, что в картине приняла участие дочь Ефремова Вера — она прислала в колонию видеозапись, на которой сыграла Соню Мармеладову. Также в ролике снялись сотрудники и осужденные ИК-4 в Белгородской области, где находится Ефремов, пишет Lenta.ru.

15 сентября кассационный суд не смягчил приговор Ефремову, осужденному на 7,5 года лишения свободы за гибель человека в аварии.