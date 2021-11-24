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Фильм Ефремова победил в тюремном конкурсе

Михаил Ефремов ФОТО: Alexander Shcherbak

Заслуженный артист России Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за ДТП на Садовом кольце, выступил сценаристом фильма «Евангелие от Федора» по роману Достоевского «Преступление и наказание». Работа победила во всероссийском тюремном конкурсе видеороликов, сообщает издание Baza.

Фильм взял приз в номинации «Лучший монтаж». Отмечается, что в картине приняла участие дочь Ефремова Вера — она прислала в колонию видеозапись, на которой сыграла Соню Мармеладову. Также в ролике снялись сотрудники и осужденные ИК-4 в Белгородской области, где находится Ефремов, пишет Lenta.ru.

15 сентября кассационный суд не смягчил приговор Ефремову, осужденному на 7,5 года лишения свободы за гибель человека в аварии.

ДТП с участием актера произошло 8 июня 2020 года в центре Москвы. Известно, что Ефремов находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. В результате ДТП водитель скончался.

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