В рамках кинофестиваля PÖFF была показана картина про известного российского актера Олега Видова. Фильм помогал создавать вместе с вдовой актера Жоан Борстен и Олег Лебедев-Бовольский. Этот актер родом из Таллинна. Мы узнали у Олега о фильме и о том, где он любит проводить время в Эстонии.

Олег Видов ФОТО: Из личного архива

Олег, расскажите, какое отношения вы имеете к фильму про Олега Видова?

Я благодарен cудьбе за то, что имел возможность прикоснуться к этому проекту. Два года назад ко мне обратилась Жоан Борстен, вдова Олега Видова и продюсер этого фильма, с просьбой помочь с организацией съемок в доме, где живу я, и где жил до отъезда в Югославию Олег Видов с семьей. Она рассказала, что у Олега остался его дневник, где он описывает период своей жизни в этом доме: как он играл со своим сыном Славой во дворе, ходил с ним в кинотеатр «Иллюзион», который находится в этом же доме, а также булочную и универмаг «Котельники». Особенно он упоминал белую церковь во дворе, которая стояла одиноко на холме (сейчас это обнесенное стенами подворье Патриарха Московского и всея Руси храма великомученика Никиты за Яузой в Москве).

Видимо, Олег часто смотрел в окно, которое выходило во двор и упирался взглядом на одинокую, как и он, церковь, и она осталась у него в памяти, как память о России, о Москве... ФОТО: Из личного архива

В этом контексте Жоан просила меня помочь организовать съемки этих очень памятных для Олега мест, а уже потом в процессе съемок мы решили использовать мои актерские данные и сходство с Олегом в стиле документальной драмы.

Жаон Борстен и Олег Видов ФОТО: Из личного архива

Поэтому все кадры дома на Котельнической набережной были сняты с моей помощью, и я горд, что имел возможность быть хотя бы маленькой частью этого большого международного проекта.

Вы были знакомы с Олегом Видовым?

К сожалению, нет, но всегда хотел. Особенно после того, как впервые в кинотеатре «Космос» на широкоформатном экране посмотрел «Всадник без головы» – неизгладимые впечатления.

Вам говорили, что вы похожи внешне на Олега Видова?

Не знаю почему, но меня часто сравнивали и сравнивают до сих пор с Олегом Видовым, говоря, что я очень похож на него. И так всю жизнь. Когда ко мне обратилась Жоан, я подумал, что это провидение, и сразу согласился.

Олег Лебедев-Бовольский в фильме, которым открывалась сочинская Олимпиада-2014 ФОТО: Из личного архива

Каково сейчас быть актером в России? Легко ли так же уничтожить талант, как поступили с Олегом Видовым?

Мне кажется, быть актером всегда не просто, и не важно, где ты находишься и в какие времена. Эту профессию не просто любить нужно, в актеры можно идти тогда, когда без нее дышать невозможно. Конечно же, немаловажный факт – духовно-нравственная основа всего этого, когда все это есть, то спокойнее проходишь через все испытания.

«Уничтожить талант», мне кажется, невозможно, потому что сверху нам дают дары и не использовать их грешно. Если мы встали на истинный путь, то Мироздание нам поможет дойти до цели, главное верить.

Кто такой Олег Лебедев-Бовольский? В 1946 году деда Олега Лебедева-Бовольского перевели с балтийским флотом из Ленинграда в Таллинн, так его семья оказалась в Эстонии. Олег родился в Таллинне, в роддоме на улице Рави. В первый класс он пошел в 6-ю среднюю школу, где был легендарный директор Зотов. Там же, на уроках физкультуры, стал ходить в бассейн «Динамо» учиться плавать, где у него обнаружили хорошие данные для плавания, спасибо тренеру Ремиде Ивановне Прангель. В 4-ый класс Олег пошел в 19-ю школу, в спортивный класс. Позже в старших классах принимал участие в съемках фильма, так как его тетя работала на «Мосфильме».

«Раньше Таллинн был Меккой кино, круглый год в нем и вокруг него снимались разные фильмы, киношники находили в этом городе и историческую, и иностранную, и сказочную натуру для съемок». Олег Лебедев-Бовольский на пробах ФОТО: Из личного архива

Планируете ли вы еще сниматься в эстонском кино?

Два года назад Март Сандер пригласил меня в свой фильм Kohedad muinaslood, я сыграл офицера НКВД.

Но в другом проекте мне не повезло. В сериале «Джокер» все мои сцены снимались в Сочи, что прекрасно, но дальше история переехала в Таллинн без моего героя. Я упрашивал продюсеров переписать сценарий, что бы мой герой тоже оказался в городе моего детства, но – увы.

Сейчас пришло предложение от эстонского агентства поучаствовать в одном известном европейском историческом сериале. Актеры – суеверные люди, деталей раскрывать не буду.

Бываете ли вы в Эстонии?

Да, у меня здесь живет сын, дядя, друзья и могилы моих близких. В последний раз приезжал перед пандемией. Люблю в Таллинне играть со своими друзьями в баскетбол – это моя страсть, за что благодарен моему тренеру и олимпийскому чемпиону Хейно Лиллю и режиссеру Антону Мегердичеву, потому что сыграл в фильме «Движение вверх».

Олег Лебедев-Бовольский и Владимир Машков на съемках фильма «Движение вверх» ФОТО: Из личного архива