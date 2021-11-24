Тела, забытые в морге, убийства и рак: проклятье, убившее 15 актеров «Глухаря»

Для Максима Аверина, Виктории Тарасовой и Дениса Рожкова съемки в сериале означали рывок в карьере. Однако многие артисты, исполнившие в «Глухаре» второстепенные роли, погибли при странных обстоятельствах, пишет «Стархит».
Детектив, в котором Максим Аверин сыграл следователя Сергея Глухарева, вышел 24 ноября 2008-го и продолжался до 28 октября 2011-го. После завершения сериала начали происходить необъяснимые вещи: один за другим умирали исполнители ролей второго плана. Что за проклятье нависло над звездами «Глухаря» и кого именно оно коснулось?
Вячеслав Титов
Череда смертей началась с Вячеслава Титова, прославившегося ролью наркоторговца Олега Шилкина в «Глухаре». На его счету и другие запоминающиеся персонажи: продюсер из «Авантюристки», владелец галереи в «Безмолвном свидетеле», браконьер Крюк в «Хозяйке тайги».
Смерть 40-летнего актера была ужасной: 29 декабря 2011-го мама обнаружила обнаженное тело артиста Театра имени Маяковского в его квартире на Новорогожской улице Москвы. Убийца несколько раз ударил Титова, после чего надел ему на голову целлофановый пакет и задушил ремнем. Лишь спустя два года виновного в преступлении Давида Засеева нашли в Северной Осетии по оставленному на вещах Вячеслава отпечатку пальца.
24-летний мужчина сообщил, что совершил убийство по личным мотивам, а после признания вины его приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Увы, заслуженное наказание не вернет к жизни талантливого актера сериалов «След», «МУР» и «Рублевка Live».
Анатолий Отраднов
После небольшой роли актера в картине «И все-таки я люблю…» Сергей Гинзбург лично связался с Отрадновым, чтобы продолжить сотрудничество. Характерная внешность и опыт занятий кикбоксингом позволяли артисту убедительно играть бандитов и дилеров, так что недостатка в работе не было. «Глухарь», «Интерны», «Все к лучшему», «Жизнь и приключения Мишки Япончика» — лишь малая часть проектов, где засветился Отраднов.
Актер был счастлив в браке, и его супруга Виолетта находилась на пятом месяце беременности, когда случилась трагедия. 30 января 2011-го в Мытищах нашли труп неизвестного мужчины: при нем не было документов. Вскоре выяснилось, что это не кто иной, как 29-летний Отраднов.
Изначально бытовала версия, что артисту стало плохо, он потерял сознание и скончался от переохлаждения, так как никто из прохожих не вызвал скорую вовремя. Экспертиза показала, что смерть наступила от отравления алкоголем, смешанным с медицинским препаратом. Близкие опровергли проблемы с сердцем, поэтому полиция рассматривала возможность умышленного убийства актера.
К сожалению, преступников, отравивших артиста, так и не нашли. Спустя четыре месяца после гибели Анатолия Виолетта родила дочку. Малышке дали имя Соня — так мечтал ее назвать папа.
Сергей Шарошкин
Шарошкин был художником и только начинал карьеру в кино, снявшись в эпизодах картин «Взрослая дочь, или тест на…» и «Глухарь». Именно после его гибели СМИ заговорили о проклятье детективного сериала, ведь обстоятельства смерти артистов становились все более странными.
41-летний мужчина гостил у матери в селе Юшта. 15 марта 2012-го жительница Рязанской области услышала громкий хлопок и звук бьющегося стекла. Как оказалось, прямо в руках Сергея взорвалась светошумовая граната. Причин кончать с собой у артиста не было, так что произошедшее признали несчастным случаем. Вот только зачем актер принес домой устройство и где вообще его взял, так и не удалось выяснить…
Сергей Заботин
Артист играл в Молодежном театре Узбекистана, а в Москву перебрался в нулевых, так что кинокарьеру начал довольно поздно. Вы могли видеть его в сериалах «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Адвокат», «Простая жизнь». В «Глухаре» актеру досталась небольшая роль Соломона.
Несчастье случилось, когда в январе 2013-го Заботин отправился на кастинг в сериал «Москва. Центральный округ». В тот день был снегопад, и машина телекомпании не успела вовремя доехать до дома актера, чтобы доставить его на студию. Ответственный 76-летний мужчина решил добраться до места с пересадками: на трамвае и метро.
На станции «Бауманская» артист заплутал, а когда ассистенты нашли его, Сергей Николаевич попросил вызвать скорую: он перенервничал и сильно утомился. Помощь подоспела через семь минут, но было уже слишком поздно.
Василий Савинов
Актер известен любителям спектаклей по ролям в театрах Ставрополя и Москвы, ну а телезрителям — по образам, созданным в сериалах «Палач», «Управа», «Папины дочки» и «Спираль». В «Глухаре» артист сыграл шефа Ирины Виталия Викторовича.
В марте 2013-го 51-летний актер скончался от инфаркта. Сердечно-сосудистые заболевания не редкость для выкладывающихся на площадке звезд, вот только Савинов завершил трехнедельный курс лечения в клинике за сутки до своей смерти. Его выписали, так как состояние не вызывало беспокойства у врачей, с чем же тогда связать внезапную трагедию, если не со злым роком?
Дмитрий Проданов
Артист не только играл в Театре Моссовета, но и сам ставил спектакли, а в 1991-м обрел признание английской публики, в знак чего получил премию Лоуренса Оливье. В кино актер оставил след, появившись в сериалах «Каменская», «Сыщики» и «Дикий». В «Глухаре» Проданов засветился в роли бесстрашного Окунева.
Свой 51-й день рождения Дмитрий встретил в стенах клиники: он подхватил серьезную инфекцию. По словам друзей, весь 2015-й актер мучился проблемами со здоровьем, а в сентябре скончался в столичной больнице.
Сергей Бездушный
Артист окончил «Щепку», дебютировал на сцене МХАТа имени Горького в спектакле «Валентин и Валентина», а позднее вошел в труппу Театра на Таганке. В кино актер засветился в 34 проектах, среди которых — картины «Глаза Ольги Корж», «Барвиха», «Жуков» и «Час Волкова». Ну а в «Глухаре» Бездушный сыграл VIP-клиента Насти, Романа.
Мало кто знал, что артист несколько лет боролся с коварным недугом. В 2013-м Сергей получил травму головы и перенес тяжелую операцию после разрыва внутричерепной гематомы. Врачи поставили неутешительный диагноз: опухоль мозга. 12 июля 2017-го 53-летний актер скончался от последствий болезни.
«Сегодня в 12:30 не стало одного великого человека! Из жизни ушел актер, отец, огромной души человек — Бездушный Сергей Васильевич! Последние годы он боролся со страшной болезнью и боролся героически, не давая намека никому! Ты остался в наших сердцах и памяти! Спасибо за то, что ты был с нами!» — писал сын актера Филипп в соцсетях.
Сергей Таланов
Актер рос в семье дрессировщика Александра Таланова и до конца дней сохранял неразрывную связь с цирком. В юности Сергей увлекся КВН и создал комик-труппу «Группа товарищей», которая позднее эволюционировала в шоу «Оба-на!» Более 20 лет Таланов работал в Московском театре клоунады, параллельно снимаясь в кино.
Заслуженный артист России блистал в тележурналах «Фитиль» и «33 квадратных метра», играл отца Трофимова в «Кадетстве», дежурного в «Глухаре», пациента в «Неизвестном». Никто и подумать не смел, что у жизнерадостного актера, умеющего мастерски веселить окружающих, проблемы со здоровьем.
Однако 28 августа 2018-го прогремела новость о смерти 57-летнего артиста. Причиной ухода из жизни оказалась острая сердечная недостаточность, но паблики мигом заполнились комментариями о том, что виной всему — проклятье «Глухаря», и Таланов — его восьмая жертва.
Михаил Фатеев
Окончив училище в Нижнем Новгороде, актер перебрался в Москву и устроился в Театр Романа Виктюка. Тогда же Фатеев дебютировал в кино в эпизоде фильма «Главные роли». В дальнейшем он играл второстепенных героев в сериалах «Марш Турецкого», «Солдаты», «Глухарь» и «Один против всех».
Актер был женат семь лет и развелся незадолго до самого скандального эпизода своей жизни: осенью 2017-го Фатеева обвинили в растлении несовершеннолетнего подростка, с которым он якобы вел интимную переписку. «Все это поклеп и наветы, скоро выяснится настоящая правда. Сегодня уже пообщался с некоторыми ясновидящими, и они мне это подтвердили. Я не знаю, кто там и что пишет, но этого не может быть. Я знаю Мишу Фатеева 20 лет, знаю его жену, у них хорошая семья. А это абсурдное обвинение — просто наговор», — негодовал Роман Виктюк.
До суда дело так и не дошло: 44-летний Михаил Фатеев покончил с собой в следственном изоляторе, оставив предсмертную записку, что никого не винит в своем уходе.
Дарья Егорычева
Актриса, певица и педагог по вокалу довольно редко играла в кино. В фильме «Одна любовь души моей» Егорычева исполнила роль служанки, ну а в «Глухаре» перевоплотилась в Ирину. Проблемы со здоровьем обнаружились через несколько лет после участия в детективе: в 2012-м Дарье диагностировали рак легких.
Актриса была бойцом, поэтому согласилась на частичное удаление органа и жесткую химиотерапию, лишь бы выиграть в схватке за жизнь. Но в 2018-м у женщины обнаружили метастазы в костях, и у врачей опустились руки. «Уже после первой операции она не могла играть в театре. Операция по удалению половины легких — это тяжело, требует колоссального количества времени, чтобы восстановиться. После этого она снималась только в небольших ролях в сериалах. Конечно, Даша хотела продолжать заниматься профессией, но у нее не было такой возможности», — сетовал друг артистки.
При этом Дарья не рассказывала о смертельном диагнозе никому, кроме самых близких. Группа помощи появилась в соцсетях буквально за пару недель до печального финала. Несмотря на поддержку неравнодушных людей, лечение и молитвы, 37-летняя женщина скончалась до наступления весны 2019-го.
Дмитрий Гусев
Актер принял участие почти в 150 кинопроектах и, хотя так и не стал звездой первого эшелона, засветился в таких популярных сериалах, как «Глухарь», «Бывшие» и «Метод» во второстепенных ролях.
13 января этого года Дмитрий спешил со съемок на празднование юбилея совместной жизни с супругой Светланой, но на встречу так и не попал. Актеру стало плохо, он остановился на проезжей части и откинул кресло. Позднее нога артиста соскользнула на педаль, прохожие заметили, что машина все время газует и позвонили в полицию. Бездыханного Гусева нашли в салоне, и самым логичным заключением казалась смерть от сердечного приступа. Вот только раньше на проблемы со здоровьем 45-летний мужчина не жаловался…
У актера остались восьмилетняя дочка и 17-летний сын, а на его безработную жену легли огромные долги по кредитам. «Основная проблема — это ипотека. Дима со Светой купили дом в кредит семь лет назад, и на сегодняшний день им осталось выплатить миллион с лишним. Света является созаемщиком, то есть несет полную ответственность перед банком. Проблема в том, что Дима не застраховал свою жизнь, есть страховка только на дом, а это могут не принять во внимание», — рассказывала близкая подруга семьи Ольга Дмитриева.
К счастью, через пару месяцев коллеги по театру, друзья и неравнодушные люди помогли безутешной вдове расквитаться с долгами.
Всеволод Хабаров
Не успели поклонники «Глухаря» переварить известие о смерти Дмитрия Гусева, как появилась новость об уходе из жизни Всеволода Хабарова, которого зрители также могли запомнить по фильмам «Зверобой», «Привет с фронта» и «Первая конная».
Последние девять лет артист не снимался в кино. С супругой он развелся, дочка уехала за границу, так что некому было справиться о судьбе Хабарова. Соседи забили тревогу, когда тело 67-летнего мужчины пролежало на полу квартиры уже месяц.
Алексей Артамонов
Не сразу обнаружили и тело 62-летнего Алексея Артамонова: актер «Теста на беременность» и «Голосов» 10 дней не отвечал на звонки родственников, а когда дверь в его квартиру взломали, сотрудники полиции почувствовали характерный трупный запах.
Артист умер, сидя в кресле собственной гостиной. Очевидно, из-за спазма, сковавшего движения после сердечного приступа, мужчина не смог дотянуться до телефона и вызвать скорую.
Владимир Яковлев
Артист начал сниматься в конце 80-х, получив главную роль в фильме «Поражение после победы». Ключевые персонажи доставались ему в «Черных беретах» и сериале «Проклятый рай», но в основном актера приглашали играть второстепенных героев. Так, в «Глухаре» Яковлеву выдалось перевоплотиться в бомжа по прозвищу Шустрый.
От невостребованности Владимир Львович не страдал: фильмография насчитывала более 170 проектов, помимо службы в Малом театре и «Модерне». Казалось, со здоровьем проблем тоже не наблюдалось, тем более что артист профессионально занимался греблей и боксом.
Однако никакая закалка и спорт не уберегли Яковлева от серьезной болезни: в августе 63-летний актер скончался от последствий коронавируса.
Александр Дубовицкий
Биография артиста богата на события. Он окончил институт культуры по специальности «режиссер народных театров» и эстрадное отделение циркового училища, служил в спецназе ГРУ, играл на подмостках и в кино. Дубовицкий засветился в эпизодах «Исаева», «Меча» и «Мента в законе», но последние 10 лет не появлялся на экране.
В октябре выяснилось, что 53-летний актер скончался, а его тело пролежало в морге 22 дня: никто из родственников не заметил исчезновения Александра. Подробностей об обстоятельствах гибели так и не прозвучало в просторах Сети.