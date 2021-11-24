Тела, забытые в морге, убийства и рак: проклятье, убившее 15 актеров «Глухаря»

Сергей Таланов

Мало кто знал о проблемах артиста со здоровьем ФОТО: скриншот видео

Актер рос в семье дрессировщика Александра Таланова и до конца дней сохранял неразрывную связь с цирком. В юности Сергей увлекся КВН и создал комик-труппу «Группа товарищей», которая позднее эволюционировала в шоу «Оба-на!» Более 20 лет Таланов работал в Московском театре клоунады, параллельно снимаясь в кино.

Заслуженный артист России блистал в тележурналах «Фитиль» и «33 квадратных метра», играл отца Трофимова в «Кадетстве», дежурного в «Глухаре», пациента в «Неизвестном». Никто и подумать не смел, что у жизнерадостного актера, умеющего мастерски веселить окружающих, проблемы со здоровьем.

Однако 28 августа 2018-го прогремела новость о смерти 57-летнего артиста. Причиной ухода из жизни оказалась острая сердечная недостаточность, но паблики мигом заполнились комментариями о том, что виной всему — проклятье «Глухаря», и Таланов — его восьмая жертва.

Михаил Фатеев

Те, кто знал актера лично, были уверены, что его оклеветали ФОТО: скриншот видео

Окончив училище в Нижнем Новгороде, актер перебрался в Москву и устроился в Театр Романа Виктюка. Тогда же Фатеев дебютировал в кино в эпизоде фильма «Главные роли». В дальнейшем он играл второстепенных героев в сериалах «Марш Турецкого», «Солдаты», «Глухарь» и «Один против всех».

Актер был женат семь лет и развелся незадолго до самого скандального эпизода своей жизни: осенью 2017-го Фатеева обвинили в растлении несовершеннолетнего подростка, с которым он якобы вел интимную переписку. «Все это поклеп и наветы, скоро выяснится настоящая правда. Сегодня уже пообщался с некоторыми ясновидящими, и они мне это подтвердили. Я не знаю, кто там и что пишет, но этого не может быть. Я знаю Мишу Фатеева 20 лет, знаю его жену, у них хорошая семья. А это абсурдное обвинение — просто наговор», — негодовал Роман Виктюк.

До суда дело так и не дошло: 44-летний Михаил Фатеев покончил с собой в следственном изоляторе, оставив предсмертную записку, что никого не винит в своем уходе.

Дарья Егорычева

Актрисе было всего 30, когда у нее обнаружили рак ФОТО: скриншот видео

Актриса, певица и педагог по вокалу довольно редко играла в кино. В фильме «Одна любовь души моей» Егорычева исполнила роль служанки, ну а в «Глухаре» перевоплотилась в Ирину. Проблемы со здоровьем обнаружились через несколько лет после участия в детективе: в 2012-м Дарье диагностировали рак легких.

Актриса была бойцом, поэтому согласилась на частичное удаление органа и жесткую химиотерапию, лишь бы выиграть в схватке за жизнь. Но в 2018-м у женщины обнаружили метастазы в костях, и у врачей опустились руки. «Уже после первой операции она не могла играть в театре. Операция по удалению половины легких — это тяжело, требует колоссального количества времени, чтобы восстановиться. После этого она снималась только в небольших ролях в сериалах. Конечно, Даша хотела продолжать заниматься профессией, но у нее не было такой возможности», — сетовал друг артистки.