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Юрий Лоза отсудил у Первого канала более 10 000 евро за использование его песни в шоу «Голос»

Юрий Лоза ФОТО: скриншот

Мосгорсуд удовлетворил иск музыканта Юрия Лозы к Первому каналу, взыскав в пользу артиста один миллион рублей (около 11-12 тыс. евро), сообщает «Медуза». 

«Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей и судебные расходы, в остальной части - отказать», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Лоза потребовал запретить трансляцию своей песни «Плот» в программе «Голос». Артист обвинил канал в нарушении исключительных прав на песню, а также в ее незаконном использовании. Сумма компенсации, которую он требовал, - четыре миллиона рублей (около 48 тыс. евро), передает RUS.TVNET.lv.

Агентство «Москва» сообщало, что в иске утверждалось, что канал «существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала». 

Артист также утверждал, что ведущие и члены жюри шоу позволили себе «непристойную иронию, а также распространение несоответствующих фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию».

По итогам разбирательства Лоза заявил, что Первый канал вряд ли будет согласен с решением Мосгорсуда. «Когда они заплатят, тогда и будем говорить. Я не верю, что Первый канал оставит все как есть», - сказал Лоза радиостанции «Говорит Москва».

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