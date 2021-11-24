Юрий Лоза отсудил у Первого канала более 10 000 евро за использование его песни в шоу «Голос»

«Суд удовлетворил требования истца частично, постановил взыскать с ответчика денежную компенсацию в размере 1 миллиона рублей и судебные расходы, в остальной части - отказать», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Лоза потребовал запретить трансляцию своей песни «Плот» в программе «Голос». Артист обвинил канал в нарушении исключительных прав на песню, а также в ее незаконном использовании. Сумма компенсации, которую он требовал, - четыре миллиона рублей (около 48 тыс. евро), передает RUS.TVNET.lv.

Агентство «Москва» сообщало, что в иске утверждалось, что канал «существенным образом испортил произведение автора, создав неприемлемую для создателя версию оригинала».

Артист также утверждал, что ведущие и члены жюри шоу позволили себе «непристойную иронию, а также распространение несоответствующих фактов из биографии автора, унижающих честь, достоинство и деловую репутацию».