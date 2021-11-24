Развлечение для всей семьи: впервые в Таллинне — тематический парк великанов

По словам организаторов, это будет тематический парк сказочных персонажей, все герои которого будут оживать с помощью аниматроники, а также разговаривать с гостями голосами известных жителей Эстонии. Всего в парке будет представлено более 30-ти аниматронных фигур, которые достигают 5-ти метров в высоту.

Мир Великанов ФОТО: Промо

«Это проект, аналогов которого еще не было в Европе. Мы хотели отойти от классических выставок и создать настоящую историю, в которую каждый посетитель сможет погрузиться едва переступив порог нашего парка. Вы сможете познакомиться с мирными жителями Королевства или почувствовать себя героем, сразившись со злыми Великанами из Долины Туманов. Я уверен, вы будете в восторге!» - говорит организатор выставки, директор компании World of impressions Денис Погорелко.

в "Мире великанов" герои могут даже пообщаться с вами ФОТО: sinenkiy

Помимо сказочных героев, гостям фестиваля будет представлена обширная развлекательная программа. Мир великанов предложит гостям фестиваля настоящую рождественскую сказку. В рамках мероприятия будет работать рождественский парк Тиволи из Чехии.

Веселое приключение для всей семьи! ФОТО: Промо

Посетители фестиваля смогут покататься на повозке запряженной лошадьми, посетить улицу еды, которая будет предлагать обширный выбор рождественских блюд и напитков. Местные ремесленники предложат различные сувениры и деликатесы. Каждый рабочий день фестиваля в 17:00, 18:00 и 19:00 и 20:00 запланированы различные выступления артистов и музыкантов на главной сцене фестиваля.

«Мир Великанов» будет открыт с 17 декабря по 30 января. Время работы: пятница (17.00-21.00), суббота (14.00-21.00), воскресенье (14.00-21.00).