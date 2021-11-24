Развлечение для всей семьи: впервые в Таллинне — тематический парк великанов
Впервые в Таллинне, на Певческом поле, покажут живые фигуры, которые заговорят голосами известных жителей Эстонии.
Впервые в Таллинне, на Певческом поле, покажут живые фигуры, которые заговорят голосами известных жителей Эстонии.
По словам организаторов, это будет тематический парк сказочных персонажей, все герои которого будут оживать с помощью аниматроники, а также разговаривать с гостями голосами известных жителей Эстонии. Всего в парке будет представлено более 30-ти аниматронных фигур, которые достигают 5-ти метров в высоту.
«Это проект, аналогов которого еще не было в Европе. Мы хотели отойти от классических выставок и создать настоящую историю, в которую каждый посетитель сможет погрузиться едва переступив порог нашего парка. Вы сможете познакомиться с мирными жителями Королевства или почувствовать себя героем, сразившись со злыми Великанами из Долины Туманов. Я уверен, вы будете в восторге!» - говорит организатор выставки, директор компании World of impressions Денис Погорелко.
Помимо сказочных героев, гостям фестиваля будет представлена обширная развлекательная программа. Мир великанов предложит гостям фестиваля настоящую рождественскую сказку. В рамках мероприятия будет работать рождественский парк Тиволи из Чехии.
Посетители фестиваля смогут покататься на повозке запряженной лошадьми, посетить улицу еды, которая будет предлагать обширный выбор рождественских блюд и напитков. Местные ремесленники предложат различные сувениры и деликатесы. Каждый рабочий день фестиваля в 17:00, 18:00 и 19:00 и 20:00 запланированы различные выступления артистов и музыкантов на главной сцене фестиваля.
«Мир Великанов» будет открыт с 17 декабря по 30 января. Время работы: пятница (17.00-21.00), суббота (14.00-21.00), воскресенье (14.00-21.00).
Билет на четырех человек вам обойдется в 45.90 евро. Взрослый билет — 14.90 евро, детский до 8 лет — 11.90 евро.