Вместо глаз, остались одни щели: опухшая после пластики Надежда Бабкина расстроила фанатов

А вот как выглядит лицо Бабкиной после многочисленных пластический операций на самом деле, можно увидеть на снимках, которые были сделаны на одном из мероприятий, куда артистку пригласили поучаствовать в качестве члена жури, пишет портал Clutch .

А вот что писали в комментариях: «Ой,у бабушки и глазок уже на видно...», « так конечно не будет видно глаз то, если так перетягивать и отрезать кожу на лице годами, до такой степени своими подтяжками лица круговыми испортить глаза! Ну конечно, попробуй к ушам тянуть и тянуть кожу, конечно глаз не станет», «С лицом перестарались пластические хирурги», «со своими круговыми подтяжками глаз уже не видать.», «Вылитая Леонтьев», «Кило штукатурки... тьфу», «Боже!!! Я бы ее в жизни не узнала.. что она с собой сделала? Лицо как у кошки», «И зачем так себя уродывать с пластикой!».