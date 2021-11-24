Ср, 24.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Вместо глаз, остались одни щели: опухшая после пластики Надежда Бабкина расстроила фанатов

Надежда Бабкина ФОТО: скриншот с youtube.com

Певица Надежда Бабкина никогда не скрывала, что делала пластику и говорит, что сделает еще, если на это будет необходимость. В погоне за молодостью 71-летняя артистка перекроила свое лицо полностью и стала практически неузнаваемой. На фото, где выставлен свет и влючены фотофильтры она выглядит безупречно.

А вот как выглядит лицо Бабкиной после многочисленных пластический операций на самом деле, можно увидеть на снимках, которые были сделаны на одном из мероприятий, куда артистку пригласили поучаствовать в качестве члена жури, пишет портал Clutch.

А вот что писали в комментариях: «Ой,у бабушки и глазок уже на видно...», « так конечно не будет видно глаз то, если так перетягивать и отрезать кожу на лице годами, до такой степени своими подтяжками лица круговыми испортить глаза! Ну конечно, попробуй к ушам тянуть и тянуть кожу, конечно глаз не станет», «С лицом перестарались пластические хирурги», «со своими круговыми подтяжками глаз уже не видать.», «Вылитая Леонтьев», «Кило штукатурки... тьфу», «Боже!!! Я бы ее в жизни не узнала.. что она с собой сделала? Лицо как у кошки», «И зачем так себя уродывать с пластикой!».

А что ты скажешь по этому поводу?

НАВЕРХ
Back