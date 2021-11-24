СМОТРИ ⟩ Известная эстонская журналистка прыгнула обнаженной в прорубь

Юккум, которая любит зимнее купание, рассказала в Instagram о бонусах нахождения в ледяной воде. Путешественница поделился со своими подписчиками фото, на которых она, сидя голой в проруби, наслаждается закатом, пишет Elu24.

«Лучше всего начинать ни летом и ни зимой. Самый лучший день сегодня!», - подписала фото женщина. Она также призывает всех попробовать заняться зимним купанием. «Когда вы дойдете пляжа, спокойно снимите одежду и заходите в воду по шею, стараясь удержать дыхание. Время, проведенное в воде, не имеет значения. Здесь важны эмоции», - подчеркивает она.