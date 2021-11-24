СМОТРИ ⟩ Известная эстонская журналистка прыгнула обнаженной в прорубь
Керту Юккум, путешественница и журналистка, ведущая спортивный образ жизни, поделилась замечательной фотографией в социальных сетях!
Керту Юккум, путешественница и журналистка, ведущая спортивный образ жизни, поделилась замечательной фотографией в социальных сетях!
Юккум, которая любит зимнее купание, рассказала в Instagram о бонусах нахождения в ледяной воде. Путешественница поделился со своими подписчиками фото, на которых она, сидя голой в проруби, наслаждается закатом, пишет Elu24.
«Лучше всего начинать ни летом и ни зимой. Самый лучший день сегодня!», - подписала фото женщина. Она также призывает всех попробовать заняться зимним купанием. «Когда вы дойдете пляжа, спокойно снимите одежду и заходите в воду по шею, стараясь удержать дыхание. Время, проведенное в воде, не имеет значения. Здесь важны эмоции», - подчеркивает она.
Юккум любит постоянно испытывать свои силы и возможности. Например, в сентябре она месяц прожила без алкоголя. Сейчас же полным ходом идет подготовка к марафону. Женщина говорит, что ей не нужно долго думать, чтобы принять вызов.