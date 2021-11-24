Фрукты и котлетки: Пугачева поддерживает тяжело больного Моисеева домашней едой

«Алла Борисовна с ним часто разговаривает, интересуется здоровьем. Недавно прислала ему деньги. И хотя Борис Михайлович всегда отказывается, говорит, что ему хватает, она все равно передала. А раньше водитель привозил от нее большую корзину фруктов и 20 котлеток, которые Алла Борисовна приготовила сама», — рассказал Горох в интервью WMJ, передает 5-tv.ru.

Он добавил, что этой традиции много лет — звезды раньше любили есть котлеты и запивать киселем.

Ранее Борис Моисеев, начинавший артистическую карьеру как танцор, поделился с поклонниками в Instagram снимком с Аллой Пугачевой, сделанным более 30 лет назад. На архивном фото Моисеев и две танцовщицы коллектива «Экспрессия» позируют вместе с Примадонной. Сам он почти неузнаваем — с темными волосами и бородой.