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Фрукты и котлетки: Пугачева поддерживает тяжело больного Моисеева домашней едой

Максим Галкин, Алла Пугачева и Борис Моисеев. ФОТО: скриншот с сайта vokrug.tv

Перенесшего инсульт Бориса Моисеева регулярно поддерживает его подруга и коллега Алла Пугачева. Об этом сообщил бывший директор заслуженного артиста России Дмитрий Горох.

«Алла Борисовна с ним часто разговаривает, интересуется здоровьем. Недавно прислала ему деньги. И хотя Борис Михайлович всегда отказывается, говорит, что ему хватает, она все равно передала. А раньше водитель привозил от нее большую корзину фруктов и 20 котлеток, которые Алла Борисовна приготовила сама», — рассказал Горох в интервью WMJ, передает 5-tv.ru.

Он добавил, что этой традиции много лет — звезды раньше любили есть котлеты и запивать киселем.

Ранее Борис Моисеев, начинавший артистическую карьеру как танцор, поделился с поклонниками в Instagram снимком с Аллой Пугачевой, сделанным более 30 лет назад. На архивном фото Моисеев и две танцовщицы коллектива «Экспрессия» позируют вместе с Примадонной. Сам он почти неузнаваем — с темными волосами и бородой.

В 2010 году Моисеев пережил первый инсульт из-за напряженного графика и переутомления. Он достаточно быстро восстановился, но в 2015 году закончил гастрольную деятельность. В 2020 году артист снова перенес инсульт, от которого оправляется до сих пор.

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