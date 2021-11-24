Светлану Светличную настиг новый удар: у актрисы поражение мозга

Светлана Светличная госпитализирована в психиатрическую клинику с поражением мозга. О том, что актрису настиг новый удар, сообщила ее внучка Мария Ивашова. За последний год знаменитость, по словам родственников, семь раз попадала в больницу.

Черная полоса в жизни Светланы Светличной и не думает заканчиваться. В конце октября артистку экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем. По словам внучки Марии Ивашовой, бабуля почувствовала себя плохо на фоне недавнего скандала с ее исчезновением.

«Бабушка обратилась к консьержу, вызвала скорую, согласилась на госпитализацию. Ее положили в нейрохирургическую реанимацию, а там нет мобильных телефонов. Можно общаться только с лечащим врачом», – отметила Мария в студии программы «Путь говорят» на Первом канале.

Правда, эту информацию неожиданно опроверг сын артистки. По словам Алексея Ивашова, мама проходит лечение в обычной больнице, а слухи о реанимации всего лишь слухи.

Однако через несколько дней Светлана Афанасьевна обеспокоила врачей изменениями в поведении и эмоциональном состоянии. Она то становилась неожиданной агрессивной, то опасалась за свою жизнь. В итоге у 81-летней звезды «Бриллиантовой руки» были диагностированы поражения головного мозга. После консилиума медики перевели знаменитость в психиатрическую клинику.

Невестка актрисы сообщила, что женщина чувствует себя нормально. «Она сейчас лечится в клинике и чувствует себя соответствующе возрасту и ситуации. Как себя может чувствовать человек, которому будет 82 года?» – говорит Ольга.