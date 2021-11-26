Три эстонца, которые перевернули Россию

Антон Вайно (49) – руководитель администрации Владимира Путина

Антон Вайно родился 17 февраля 1972 года в Таллинне, уехал из Эстонии с родителями, когда ему было пять лет. В 1996 году окончил факультет международных отношений МГИМО.

Антон Вайно ФОТО: Alexei Druzhinin

Антон Вайно родился 17 февраля 1972 года в Таллинне. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России, факультет международных отношений (1996), с 1996 по 2001 год служил в посольстве России в Японии, позднее - во Втором департаменте Азии МИД России. В 2002-2004 годах занимал различные должности в управлении протокола президента РФ.

С 2004 по 2007 годы Антон Вайно занимал пост заместителя начальника Протокольно-организационного управления президента РФ. В 2007 году он был назначен первым заместителем руководителя протокола президента РФ. В период с 2007 по 2008 годов был заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

25 апреля 2008 года Антон Вайно был назначен руководителем протокола председателя РФ – заместителем руководителя аппарата правительства. С 21 мая 2012 года занимал должность заместителя руководителя администрации президента РФ. С августа 2016 года - руководитель администрации Кремля.

Карл Вайно ФОТО: Kaljo Raud

Его дед – Карл Вайно в 1978-1988 годах был первым секретарем ЦК Компартии Эстонии, после восстановления независимости Эстонии жил в Москве.

Согласно рассекреченным документам ЦРУ, на Карла Вайно в советское время неоднократно совершались покушения.

Семья Антона Вайно уехала из Эстонии в Москву, когда Антону было пять лет.

Максим Ликсутов (45) – заместитель мэра Москвы

Максим Ликсутов родился 19 июня 1976 года в эстонском городе Локса. Угольный бизнес Ликсутова и предпринимателя Сергея Глинки в Эстонии был связан с поставками и перевалкой кузбасского угля в таллинском порту. Сначала партнеры организовывали сбыт угля в Эстонии, а затем занялись и его экспортом.

Максим Ликсутов ФОТО: Sergei Karpukhin

В 2007 году Максим Ликсутов окончил Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «Финансы и кредит»; в 2012 году – Международный юридический институт по специальности «Менеджмент организации».

С 29 апреля 2011 года занимал пост советника Мэра Москвы по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, а 6 декабря 2011 года распоряжением мэра Москвы назначен на должность руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Максим Ликсутов имел два гражданства – России и Эстонии. Последнее он получил в 2005 году в особом порядке за вклад в развитие эстонской экономики, однако эстонские власти заинтересовались гражданством Ликсутова, когда стало известно, что предприниматель уехал делать бизнес в Москву и получил там российское гражданство. Когда была опубликована информация о том, что у предпринимателя, который недавно был назначен на пост руководителя Транспортного департамента Москвы, двойное гражданство, – он подал заявление на отказ от эстонского гражданства.

25 сентября 2012 года Максим Ликсутов назначен на должность заместителя мэра Москвы.

Татьяна Ликсутова ФОТО: Peeter Langovits

С супругой Татьяной Ликсутовой развелся в 2013 году, у них двое сыновей. В апреле 2016 появилось сообщение, что женщина родила дочь, также ходили слухи о том, что развод супругов был фиктивным. Татьяну Ликсутову называют богатейшей женщиной Эстонии – она является совладелицей транзитной компании Transgroup Invest, где ей принадлежит 50 процентов акций, владелицей итальянского ресторана Gianni в центре Таллинна, а также связана с модельным бизнесом.

Сергей Барбашев (58) - заместитель генерального директора компании «Интеррос»

Сергей Барбашев ФОТО: nornickel.ru

Родился 26 декабря 1962 года в эстонском городе Валга. Окончил Московскую высшую школу милиции, юрист.

С 1981 по 1984 год проходил службу в рядах Советской Армии, с 1984 по 1990 – в частях МВД СССР.

Занимал руководящие должности в различных кампаниях. С 2000 до 2008 года был заместителем генерального директора компании «Интеррос», а с 2008 до 2018 года генеральным директором и председателем правления этой же компании.

В 2018 году Сергея Барбашева назначили на должность первого вице-президента – руководителя блока корпоративной защиты «Норникеля».