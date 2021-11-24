Месть «Черной вдовы»: трагическая любовь последнего наследника империи Gucci

Когда красавица Патриция Реджани вышла замуж за Маурицио Гуччи, они стали одной из самых видных пар Италии. Но спустя время сказке пришел конец: он изменил ей, а она решилась на жестокую месть. Рассказываем самую трагическую любовную историю мира моды, которая легла в основу нового фильма Ридли Скотта, пишет Marie Claire.
«Патриция, почему вы наняли киллера, чтобы убить Маурицио Гуччи? Почему вы не застрелили его самостоятельно?» — спросили у итальянки Патриции Реджани в одном из интервью. «У меня плохое зрение, — отвечала она. — Я не хотела промахнуться».
Беспрецедентное судебное разбирательство произошло еще в конце XX века, но до сих пор остается одной из самых громких трагедий в мире моды. Любовь, измена, ревность, убийство — история отношений красавицы Патриции Реджани и последнего наследника империи Gucci легко перекликается с сюжетом детективного романа. Ее осудили на 26 лет, а после выхода из тюрьмы женщина живет спокойно и безбедно и работает в крупной ювелирной компании. Теперь же резонансное убийство планирует экранизировать режиссер и четырехкратный номинант «Оскара» Ридли Скотт, отдав роль «Черной вдовы» и беспощадной убийцы Леди Гаге. Рассказываем, как вспыльчивая и ревнивая женщина решилась на такой ужасный шаг и почему сейчас живет почти так же безбедно, как и прежде.
Головокружительный роман непутевого бизнесмена
В основе одного из самых крупных брендов нашего времени лежит семейный бизнес. Правда, в конце XX века все складывалось не так удачно, как сейчас. Компания передавалась из рук в руки — брат вырывал бизнес у брата, а сын был готов подавать иск в суд против отца. Маурицио Гуччи, внук известного основателя Гуччио Гуччи, кажется, был самым непутевым из всех кандидатов на роль управленца. Но после нескольких кадровых перестановок именно он неожиданно встал у руля бренда. Однако после серии удачных бизнес-решений ему все же пришлось отойти от дел и продать свою долю в бизнесе, но безбедное существование ему все равно было обеспечено.
Зато с личной жизнью у Маурицио все складывалось намного удачнее. В юности он влюбился в Патрицию Реджани. Флорентийская красавица встретила богатого, красивого и успешного наследника империи Гуччи, когда ей было 22 года. В народе ее прозвали Элизабет Тейлор — за внешнее сходство с актрисой и невероятную любовь к драгоценностям и роскошным украшениям. «Я встретила Маурицио на вечеринке, и он безумно влюбился в меня. Я была интересной и разной», — рассказывала Патриция в интервью The Guardian. В то время у Реджани были и другие женихи, но молодой Гуччи был особенно настойчивым и напористым в ухаживаниях.
Родственники молодого человека изначально были против его любовных похождений с девушкой сомнительного происхождения, еще и не желающей работать. Однако первое время никто не воспринимал роман Маурицио всерьез — ровно до тех пор, пока он не заявил о намерении жениться на возлюбленной.
Вопреки мнению семьи, перед чувствами не оказалось преград — свадьба Патриции и Маурицио состоялась в 1972 году, когда им было по 24 года, и пара прожила в браке почти 18 лет (пусть и с ссорами, как это свойственно многим экспрессивным и вспыльчивым итальянцам). В браке у пары также появилось двое дочерей Алессандра и Аллегра. «Маурицио чувствовал себя свободно со мной. Нам было весело, мы были командой», — говорит Реджиани. Дорогая недвижимость, звездные вечеринки, путешествия на частные острова — семья жила безбедно, не жалея денег на развлечения расточительной Патриции. Пока идиллия Гуччи и Реджани не превратилась в любовный треугольник.
Раскол в браке
По словам Реджани, отношения начали рушиться после смерти Родольфо Гуччи в 1983 году, когда Маурицио унаследовал 50% акций своего отца в Gucci. «Маурицио сошел с ума. До этого я была его главным советником по всем вопросам Гуччи. Но он хотел быть лучшим, и он перестал прислушиваться ко мне», — рассказывала Реджани. В 1985 году счастливому браку пришел конец: Маурицио завел роман с более молодой Паолой Франки, к которой наследник Гуччи планировал уйти от жены и детей. Патриция была в ярости — вспыльчивая итальянка такого простить не могла. Официально развод между экс-супругами был оформлен только спустя шесть лет. Суд определил алименты в размере $860 000 в год — эта сумма показалась Патриции унизительно маленькой. Поддерживать прежнюю роскошную жизнь на эти деньги было бы не так просто.
Помимо женской ревности к более молодой женщине у Патриции были и другие причины для беспокойств: если бы Маурицио решился на второй брак, то после смерти дочерям пришлось бы делить наследство еще и с новой супругой (и, возможно, даже с другими детьми). Такого будущего для себя и своих детей Патриция не хотела и решилась на радикальный шаг.
Женщина, которая решает мстить
Долгое время в итальянской прессе ходили слухи, что мысли об убийстве своего неверного супруга появились у Патриции после спиритического сеанса — якобы именно такое решение подсказали ей злые духи. Так или иначе, но после новости о возможной свадьбе Паолы Франки и Маурицио Гуччи вспыльчивая экс-супруга решает покончить с неверным мужем. За помощью в организации убийства она отправляется к своей подруге Джузеппинге Ауриемме, которая помогает нанять трех соучастников: Ивано Савиони, Орацио Чикалу и Бенедетто Чераулу. Все это обошлось Патриции в $350 000.
В 1997 году Маурицио Гуччи был убит на пороге своего офиса. Свидетелем трагедии стал швейцар Джузеппе Онорато: «Господин Гуччи прибыл с несколькими журналами и пожелал доброго утра. Потом я увидел руку. Это была красивая, чистая рука, и она держала пистолет». Киллер сделал несколько выстрелов в спину Гуччи, когда он поднимался по ступенькам, и финальный, когда он рухнул. «Я думал, что это была шутка. Затем киллер увидел меня. Он снова поднял пистолет и выстрелил еще два раза. „Какой позор, — подумал я. — Вот как я умру“», — вспоминал швейцар в интервью с The Guardian. Онорато не мог вспомнить, как он добрался до ступеней фойе после того, как его дважды ранили в руку, но он сидел там до тех пор, пока не прибыли полицейские. «Я держал голову мистера Гуччи. Он умер на моих руках», — вспоминал экс-швейцар.
Громкое убийство всколыхнуло всю Италию, однако первой версией трагедии стали проделки мафии — мол, Маурицио и бандиты не поделили бизнес. Но позже участников удалось вычислить.
Суд над «Черной вдовой»
Бывшая лучшая подруга Реджани Джузеппина Ауриемма призналась в организации наемного убийства и на суде рассказала, что Патриция не могла вынести мысли о другой женщине, занимающей ее место в качестве миссис Маурицио Гуччи, — а вместе с тем мысли о ее власти, статусе и деньгах, которые у нее появились. «Патриция преследовала нас, — рассказывала новая возлюбленная Гуччи Паола Франки. — У нее все еще были шпионы в кругу Маурицио, и она знала все о наших планах, его деловых отношениях, обо всем. Она звонила много раз, оскорбляя и угрожая убить его». Если Гуччи не отвечал на звонки Реджани, она отправляла ему послания на кассете, говоря, что он «монстр» из-за то, что забыл о ней и их дочерях, и предупреждая, что «ад для тебя еще впереди».
В суде Реджани признала, что она заплатила Ауриемме около 200 000 фунтов стерлингов, но отрицала, что это было за убийство, и утверждала, что подруга сама устроила убийство и угрожала подставить ее, если она не заплатит. «Но это стоило каждой лиры», — добавила Реджани, смущенно, даже не в силах помочь себе. Хотя Реджани отрицала свою вину, все пять причастных к участию в убийстве были признаны виновными, а киллера приговорили к пожизненному заключению.
Патриция и ее беззаботная жизнь
Реджани была осуждена сначала на 26 лет, но после апелляции срок сократили до 18 лет. Однако для условно-досрочного освобождения ей необходимо было найти работу. Как писали итальянские журналисты, от первого предложения об освобождении она отказалась — сама идея искать работу привела ее в ужас. «Я никогда не работала в своей жизни и не собираюсь начинать сейчас», — сказала она своему адвокату. Но позже все же согласилась и в 2014 году заняла должность консультанта в миланской ювелирной компании Bozart — все-таки украшения были ее настоящей страстью, и на такой компромисс она смогла пойти.
После освобождения публике было особенно интересно, чем же Патриция займется на свободе в первую очередь — и кажется, никто не удивился, что одним из первых дел в списке Реджани была прогулка по магазинам на Виа Монтенаполеоне. «Леди Гуччи» в гламурных очках и роскошных украшениях вернулась такой же, какой она была до заключения в тюрьму.
После осуждения Реджани, которую журналисты прозвали «Черной вдовой», обязали выплатить экс-швейцару и случайной жертве трагедии Джузеппе Онорато компенсацию в размере около 142 000 фунтов стерлингов. Дочери Патриции и Маурицио, которым сейчас за тридцать и которые всегда были особенно привязаны к своей матери, напрямую унаследовали миллионы Маурицио Гуччи, а также яхту и недвижимость в Нью-Йорке, Санкт-Морице и Милане. Сама Реджани объявила себя банкротом.
«Если бы я могла снова увидеть Маурицио, я бы сказала ему, что люблю его, потому что он — человек, который значил для меня больше всего в жизни», — рассказала она журналисту The Guardian. На вопрос о том, что бы он сказал ей в ответ, она говорит спокойно: «Я думаю, он сказал бы, что это чувство не было взаимным».