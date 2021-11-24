Месть «Черной вдовы»: трагическая любовь последнего наследника империи Gucci

Маурицио Гуччи и Патриция Реджани ФОТО: SILVANO DEL PUPPO / IPA/I/SIPA

«Патриция, почему вы наняли киллера, чтобы убить Маурицио Гуччи? Почему вы не застрелили его самостоятельно?» — спросили у итальянки Патриции Реджани в одном из интервью. «У меня плохое зрение, — отвечала она. — Я не хотела промахнуться».

Беспрецедентное судебное разбирательство произошло еще в конце XX века, но до сих пор остается одной из самых громких трагедий в мире моды. Любовь, измена, ревность, убийство — история отношений красавицы Патриции Реджани и последнего наследника империи Gucci легко перекликается с сюжетом детективного романа. Ее осудили на 26 лет, а после выхода из тюрьмы женщина живет спокойно и безбедно и работает в крупной ювелирной компании. Теперь же резонансное убийство планирует экранизировать режиссер и четырехкратный номинант «Оскара» Ридли Скотт, отдав роль «Черной вдовы» и беспощадной убийцы Леди Гаге. Рассказываем, как вспыльчивая и ревнивая женщина решилась на такой ужасный шаг и почему сейчас живет почти так же безбедно, как и прежде.

Головокружительный роман непутевого бизнесмена

В основе одного из самых крупных брендов нашего времени лежит семейный бизнес. Правда, в конце XX века все складывалось не так удачно, как сейчас. Компания передавалась из рук в руки — брат вырывал бизнес у брата, а сын был готов подавать иск в суд против отца. Маурицио Гуччи, внук известного основателя Гуччио Гуччи, кажется, был самым непутевым из всех кандидатов на роль управленца. Но после нескольких кадровых перестановок именно он неожиданно встал у руля бренда. Однако после серии удачных бизнес-решений ему все же пришлось отойти от дел и продать свою долю в бизнесе, но безбедное существование ему все равно было обеспечено.

Зато с личной жизнью у Маурицио все складывалось намного удачнее. В юности он влюбился в Патрицию Реджани. Флорентийская красавица встретила богатого, красивого и успешного наследника империи Гуччи, когда ей было 22 года. В народе ее прозвали Элизабет Тейлор — за внешнее сходство с актрисой и невероятную любовь к драгоценностям и роскошным украшениям. «Я встретила Маурицио на вечеринке, и он безумно влюбился в меня. Я была интересной и разной», — рассказывала Патриция в интервью The Guardian. В то время у Реджани были и другие женихи, но молодой Гуччи был особенно настойчивым и напористым в ухаживаниях.

Родственники молодого человека изначально были против его любовных похождений с девушкой сомнительного происхождения, еще и не желающей работать. Однако первое время никто не воспринимал роман Маурицио всерьез — ровно до тех пор, пока он не заявил о намерении жениться на возлюбленной.