Спасший пострадавшую в трамвае пассажирку таллиннец: думал, что у нее закончится кровь

«Мы должны были встретиться в городе, но не успели», – сказала Леа из Таллинна (имя изменено), чья 65-летняя мать получила травму головы, когда упала в трамвае.

«В тот момент, когда она направлялась к сиденью, трамвай начал резко ускоряться и она упала», – сказала Ли, добавив, что ее мать ударилась головой о дверной проем трамвая. Хотя падение было болезненным, женщина сама поднялась и села на сиденье, думая, что ничего страшного не произошло.

В другом конце трамвая сидел 30-летний Янис, который стал свидетелем случившегося. «Я увидел, что она держится за голову, а женщина, находившаяся рядом с ней, схватила телефон и стала вызывать скорую помощь. Я понял, что дело плохо». Одна пассажирка поднесла даме бинт, но затем вернулась на свое место. «Поскольку никто не стал помогать, я побежал к ней сам», – сказала Янис, который вынул из сумки только что купленную рубашку и закрыл ей рану.

«Кровотечение было приличным, весь пол был залит кровью. Я просто думал, чтобы скорая помощь приехала побыстрее, иначе у нее закончится кровь», – вспоминает он.

«Я подумал: а что, если скорая помощь не приедет вовремя?»

На остановке Канути они вышли из трамвая, потому что туда должна была подъехать скорая помощь. «Внутри было чувство пустоты. Я подумал: а что, если скорая помощь не приедет вовремя?», – говорит мужчина, который зажимал рану женщины, чтобы остановить кровотечение. «Моей руки не было видно, она была полностью красной», – добавил он. По его словам, дама отказывалась от помощи и опасалась, что навредит самому Янису.

К счастью, вскоре приехала скорая помощь, и женщину доставили в больницу. Хотя все закончилось благополучно, Янис расстроен случившимся. «На самом деле в трамвае было много людей, которые были ближе к женщине, чем я. Они видели, что человек буквально истекает кровью, но никто ничего не сделал». По словам мужчины, его раздражает то, что люди такие равнодушные.

«Было хорошее чувство от того, что я смог сделать то, что спасло чью-то жизнь», – говорит Янис, но признается, что это было страшно.

«В таких ситуациях нужно действовать и помогать, а не думать, поворачиваться спиной и уходить», – обращает внимание Янис.

Нужно заботиться друг о друге

Хотя Леа удивлена, что водитель трамвая ничего не заметил, она очень благодарна людям, которые помогали. «Я чрезвычайно благодарна этим двум молодым людям», – сказала она. Леа добавила, что ее матери зашили 15-сантиметровую рану, и на сегодняшний день с ней все в порядке.