Дегтярное мыло и зубной порошок: хозяйственные вещи из СССР, которых нам сейчас не хватает

Белизна

Это средство активно использовали все хозяйки Советского союза. Женщины с помощью нее отбеливали пожелтевшее белье, выводили пятна, чистили плитку и мыли пол. Впрочем, другого пятновыводителя в СССР не было, поэтому дома у каждой, уважающей себя хозяйки, всегда можно было увидеть несколько банок этого чудо-средства. Грубо говоря, белизна — это обычная хлорка, обладающая отличным отбеливающим и антисептическим свойством, но в то же время имеющая довольно неприятный запах, который, кстати, просто терпеть не могут домашние животные.

Впрочем, белизну и сейчас можно без труда приобрести, однако от советской она разительно отличается: чтобы вывести пятно на одежде потребуется больше усилий, в то время как в СССР достаточно было лишь замочить белье с небольшим количеством белизны в тазике. Но есть и один плюс: запах ее стал менее резкий.

Дегтярное мыло

Популярное мыло использовалось практически в каждой семье. Считалось, что это медицинское мыло с добавлением в состав дегтя, который способствует притоку крови к тканям. Впрочем, о целебных свойствах мыла вряд ли кто-то задумывался в советское время, просто особой альтернативы в то время не существовало. Довольно неприятный запах дегтя часто скрашивался добавлением в малых количествах некоторых ароматизаторов. Но стоит отметить, что мыло и правда обладало антисептическим свойством и способствовало заживление мелких ран и трещин на коже.

Дегтярное мыло. ФОТО: Скриншот видео Youtube

Зубной порошок

Привычных для нас зубных паст в СССР до некоторого времени просто-напросто не существовало. Единственный способ, с помощью которого советские люди соблюдали гигиену полости рта — это использовали зубной порошок. Следует отметить, что он действительно отлично чистил зубы, а в его составе не было химических соединений. Так, зубной порошок в советском союзе включал в состав: мел, куриную скорлупу, крахмал, немного соды и придающую свежесть мяту.

Механическая мясорубка

Эта незаменимая вещь пользовалась большой популярностью в каждой советской семье. С помощью мясорубки можно было готовить фарш, а также, меняя насадки, выжимать сок, «прокручивать» тесто, чтобы приготовить макароны и делать печенье четырех видов. Наиболее хорошей считалась чугунная мясорубка, которая способна прослужить не один век, ведь единственным минусом у такого изделия был затупившийся нож. Кстати, в мощности простая механическая мясорубка готова побороться с современной электрической. Например, электрическая не прокручивает жилистое мясо, в то время как механической все по силам — все зависит от остроты ножа.

Пельменница

Чтобы сэкономить время на ручную лепку пельменей, в советском союзе использовали пельменницу — металлическое круглое приспособление с отверстиями. Необходимо было щедро насыпать муку на форму, распределить по нему тонко раскатанное тесто, в углубление, с помощью ложки, положить фарш. Затем накрыть сверху еще одним пластом теста и раскатать скалкой. Для того, чтобы готовые пельмени извлечь, нужно вытряхнуть их из пельменницы.

Пельменница. ФОТО: Скриншот видео Youtube

Авоська

В СССР привычных для нас пакетов не было, поэтому, чтобы сходить в магазин или на рынок, использовали хозяйственную авоську или, как ее называли, сетку. Авоська представляла собой сплетенную из толстых нитей сумку. Не многие знали, что такие сумки чаще всего изготавливали Всесоюзным обществом слепых, а выдержать авоськи могли почти семьдесят килограмм. И какой пакет может похвастаться такой прочностью?

Авоська. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Шампунь «Кря-кря»