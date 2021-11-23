С начала ноября в эстонские школы поступило большое количество экспресс-тестов на коронавирус. Сделано это было для того, чтобы учителя, ученики и другие сотрудники школы могли проверить себя с помощью них. Однако с помощью тестов, которые обошлись в приличную сумму, дети начали создавать забавный контент для социальных сетей.