ЧИТАТЬ
Проверим чистоту туалетов: эстонские школьники развлекаются с экспресс-тестами на коронавирус
СТАТЬЮ
Используют ли тесты по назначению?
С начала ноября в эстонские школы поступило большое количество экспресс-тестов на коронавирус. Сделано это было для того, чтобы учителя, ученики и другие сотрудники школы могли проверить себя с помощью них. Однако с помощью тестов, которые обошлись в приличную сумму, дети начали создавать забавный контент для социальных сетей.
Можно ли найти следы коронавируса на разных поверхностях в школе? Несколько детей решили провести научный эксперимент и поделиться результатами в TikTok. Длинный ватный тампон, предназначенный для взятия пробы из носа, засовывают в унитаз или водят по ершику для его чистки. Тест отрицательный.