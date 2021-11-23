Оштрафованный в Таллинне водитель утверждает, что контролеры не понимают парковочных часов

Трийн (имя изменено), которая делала покупки в Рими, Каламая, была неприятно удивлена, когда узнала, что получила штраф за парковку.

«Я была в магазине ровно 15 минут, и когда увидела штраф, то была сбита с толку», - сетует женщина Elu24, добавив, что не понимает, что она сделала не так. «В штрафе говорилось лишь о нарушении порядка парковки, но я не раз парковалась таким же образом», - разводит руками таллиннка.

По ее словам, она шла в продуктовый магазин и поставила парковочные часы так, чтобы они показывали 15:30. Однако в 15:35 инспектор выписал штраф в размере 20 евро.

«Как можно получить штраф за парковку около Telliskivi Rimi в размере 20 евро? Выходит, всего лишь используя парковочные часы с римскими цифрами, вы запутаете контролера, и получите штраф», - иронично предположила Трийн в группе в Facebook.

Снимки, сделанные контролером. Парковочные часы Трийн. Получается, что если смотреть на стрелку под разным углом, показывает разное время. ФОТО: Erakogu

Водитель подала жалобу в AS Ühisteenused, после чего размер штрафа был уменьшен до пяти евро. «Утверждалось, что это не было злонамеренным нарушением с моей стороны», - сказала Трийн, добавив, что еще не заплатила штраф в размере пяти евро.

Фирма Ühisteenused: это была ошибка водителя

«В начале стоянки часы были зафиксированы на 14:30, поэтому время бесплатной парковки было превышено к моменту уплаты штрафа (в 15:35), и плата за парковку не была уплачена», - пояснил сотрудник AS Ühisteenused Elu24. «Это была ошибка не парковщика, а водителя. Время начала парковки должно быть однозначно отмечено на парковочных часах».

Когда Трийн предъявила чек покупок из магазина ​​при подаче апелляции, комиссия по рассмотрению жалоб пришел к заключению, что нарушение было не злоумышленным, и сумма штрафа была уменьшена.

Штраф поясняется следующим образом: «При указании времени начала стоянки на парковочных часах с двумя стрелками необходимо соблюдать принцип работы механических часов, то есть при считывании времени следует оценивать расположение обоих указателей». "Часовую стрелку следует помещать только на полный час, чтобы отмечать определенный полный час. Маленькую стрелку часов следует помещать на парковочные часы между предыдущим и следующим часом в той же степени, в какой минутная стрелка перемещалась в течение часа».