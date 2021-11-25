Тысяча слоев удовольствия! ТОП-7 мест в Таллинне, где продается изысканный «Наполеон»

Мы выбрали ТОП-7 заведений общепита Таллинна, в меню которых есть «Наполеон».

Ресторан Odessa

В ресторане, находящемся в Старом городе, «Наполеон» по-одесски, который состоит из хрустящих коржей, заварного крема и миндальной стружкой, обойдется вам в 6,50 евро.

Kohvik Komeet

В кафе на крыше торгового центра Solaris кусочек торта «Наполеон» стоит 5,20 евро, а в дополнение к великолепному вкусу вы сможете насладиться красивейшим видом на Таллинн.

Ресторан Troika

Ресторан находится на Ратушной площади - радостная атмосфера вам обеспечена. Пирожное «Наполеон» здесь можно заказать за 6,30 евро.

Moos Pereresto

Ресторан Moos расположен в коммерческом здании K3 по адресу Кадака теэ, 133. Домашний торт «Наполеон» с вареньем из черной смородины обойдется вам в 6,50 евро.

Kohvik Kreem

В кафе, которое находится между парком Кадриорг и пляжем Русалка, также можно заказать кусочек торта «Наполеон».

Reval cafe

Сеть кафе насчитывает 16 мест в Таллинне, Виймси и Тарту. Тут вам предложат любимый десерт за 3 евро.

ФОТО: Личный архив автора

Katharinenthal

Небольшое уютное кафе находится прямо около пруда в парке Кадриорг. Многие, гуляя по парку, заказывают здесь кофе навынос, а кто-то заходит, чтобы насладиться вкусным десертом и видом на пруд. Кусочек «Наполеона» здесь стоит 4,50 евро.