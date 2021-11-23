Ольга Серябкина дала первое интервью после рождения сына: «Моя жизнь больше не принадлежит мне»

Артистка рассказала, что период беременности проходил хорошо. Она много работала, писала музыку. Также Ольга общалась со специалистами и подругами, которые уже стали мамами.

Помимо любви и трепета я чувствую огромную степень ответственности, и, конечно, моя жизнь больше не принадлежит мне — она принадлежит моему сыну,

Экс-солистка группы «Серебро» рассказала, что роды прошли достаточно легко и она благодарна специалистам, в чьи руки она попала. Сейчас Ольга Серябкина признается, что она привыкает к новой роли и часто не высыпается.