Без денег и на грани самоубийства: что стало с Киркоровым после развода с Пугачевой

После расставания с поп-королем Алла Пугачева быстро сошлась с Максимом Галкиным. Сейчас они счастливо живут в собственном замке в подмосковной деревне Грязь, воспитывают сына и дочь и в общем наслаждаются жизнью. Примадонна уже давно ушла со сцены и лишь изредка выходит в свет, она полностью сосредоточилась на семье, пишет eg.ru.

А вот жизнь Филиппа Киркорова сложилась иначе. Ему пока что рано думать о пенсии, в апреле следующего года ему исполнится только 55 лет. Поэтому все свободное время артист тратит на работу и детей — дочь Аллу-Викторию, которая скоро отметит уже своего 10-летие, и девятилетнего Мартина. Что касается личной жизни, то ее Киркоров так и не устроил. Многие поклонники артиста когда-то надеялись, что у него есть возлюбленная. Они считали, что именно эта таинственная женщина родила певцу наследников. Однако такая информация не подтвердилась. Детей Киркорову выносила суррогатная мама, а сам он так и не был замечен в отношениях с кем-либо.

На самом деле складывается впечатление, что после развода с Аллой Пугачевой поп-королю российской эстрады не очень хочется вступать в брак. Дело в том, что расставание с Примадонной оказалось очень болезненным для Киркорова. Когда она его оставила, в голову певца лезли самые страшные мысли. Как признался сам Филипп в своем новом интервью, у него тогда был не лучший период, когда он действительно, судя по его словам, думал о самоубийстве. Киркоров оказался совершенно один в новогоднюю ночь и не знал, как ему быть дальше.

«Мне было очень плохо на душе. Сижу и думаю: «Господи, дай сигнал, что все будет хорошо, дай мне какой-то знак», — потому что на душе была просто выжженная земля. Казалось, что жизнь остановилась. Для меня это был шок, стресс, кошмар. И вот я сижу, по телевизору показывают «Огонек» безумный, я в нем тоже снимался. И все, никаких сигналов. В голову полезли самые дурные мысли. Самые. И вот выбор был у меня: либо идти спать, либо совсем по-другому ход истории изменить...» — говорит Киркоров.