Дочь Нины Руслановой назвала виновников смерти актрисы

Дочь звезды не согласна с официальной причиной смерти. Она возложила вину за смерть матери на врачей «ковидного» госпиталя.

Своим мнением Олеся Рудакова поделилась с подписчиками на своей странице в Facebook. По ее словам, Русланова с жалобами на плохое самочувствие была госпитализирована 25 октября, и стоимость услуш в больнице составляла 10 тысяч рублей в сутки (более 100 евро). Однако на 4-й день ее перевели в реанимацию на фоне резкого падения показателей гемоглобина.

Там актрисе было сделано переливание крови, в результате чего произошел обширный инфаркт. Практически сразу в ходе обследования у Руслановой был обнаружен полип, и врачи приняли решение провести срочную операцию, не дожидаясь результатов гистологического исследования. Спустя еще некоторое время из-за развития больничной пневмонии в ходе КТ-исследования у актрисы диагностировали бронхит, а спустя еще пять суток – коронавирус. На фоне установленного диагноза актрису на обычной скорой перевезли в 4-ю больницу.

Дочь пояснила, что буквально умоляла врачей перевести актрису в реанимацию, однако сделано это было не своевременно, а лишь после резкого ухудшения состояния. Предать огласке эту историю Рудакова решила, так как ей «все вранье надоело».