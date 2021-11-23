Дочь Нины Руслановой назвала виновников смерти актрисы
Дочь актрисы решила рассказать историю лечения матери, так как ей «все вранье надоело», пишет Topnews.
Дочь актрисы решила рассказать историю лечения матери, так как ей «все вранье надоело», пишет Topnews.
Дочь звезды не согласна с официальной причиной смерти. Она возложила вину за смерть матери на врачей «ковидного» госпиталя.
Своим мнением Олеся Рудакова поделилась с подписчиками на своей странице в Facebook. По ее словам, Русланова с жалобами на плохое самочувствие была госпитализирована 25 октября, и стоимость услуш в больнице составляла 10 тысяч рублей в сутки (более 100 евро). Однако на 4-й день ее перевели в реанимацию на фоне резкого падения показателей гемоглобина.
Там актрисе было сделано переливание крови, в результате чего произошел обширный инфаркт. Практически сразу в ходе обследования у Руслановой был обнаружен полип, и врачи приняли решение провести срочную операцию, не дожидаясь результатов гистологического исследования. Спустя еще некоторое время из-за развития больничной пневмонии в ходе КТ-исследования у актрисы диагностировали бронхит, а спустя еще пять суток – коронавирус. На фоне установленного диагноза актрису на обычной скорой перевезли в 4-ю больницу.
Дочь пояснила, что буквально умоляла врачей перевести актрису в реанимацию, однако сделано это было не своевременно, а лишь после резкого ухудшения состояния. Предать огласке эту историю Рудакова решила, так как ей «все вранье надоело».
Напомним, прощание с народной актрисой состоится в Доме кино 24 ноября, а церемония захоронения в тот же день на Троекуровском кладбище Москвы.