Марине Хлебниковой потребуется пластика и пересадка кожи

В Сети появились сообщения, что 56-летней исполнительнице стало лучше. Хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов подтвердил эту информацию, отметив что Марину Хлебникову даже сняли с ИВЛ.

«Естественно, на это и рассчитываем. Но это длительный период – и пластику надо будет делать, и пересадку кожи… Это длительный процесс, на годы, мягко говоря», – заявил специалист.

Напомним, при пожаре певица получила ожоги лица, тела, дыхательных путей, пострадала звезда и от интоксикации. Кроме того, из-за большой потери крово-лимфо-плазмы Марине понадобится переливание крови. «Есть надежда… Ей нужны доноры, нужно переливание белков. На долгий срок! Всем занимаются специалисты мирового уровня. Все осложнения ожидаются впереди, но сейчас Марина борется», – делился медик в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1».

А ведь недавно Хлебникова вернулась к работе: записала новую песню, сняла клип, начала гастролировать. Казалось, все неудачи Марины остались в прошлом, и тут новые испытания…