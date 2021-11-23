Копия мамочки: Лиза Арзамасова впервые показала сына от Авербуха

«Мартин, ты большой молодец! Благодаря стремлению и желанию победить ты окончил школу с прекрасными оценками. Поступил в РАНХиГС, где продолжаешь свою учебу. Великолепный, плодотворный год, восхищен и рад твоим успехам! Ну а у Льва все впереди! Каждый прожитый день — уже большой дар, который несет в себе маленькие победы. Всегда рядом и всегда горжусь! Мы — одна семья. Вперед, к новым высотам! День сыновей», — подписал публикацию 47-летний спортсмен, передает Starhit.ru.