Лариса Гузеева вызвала чудовищный скандал заявлением об умершем Валерии Гаркалине

Не успели родные похоронить Валерия Гаркалина, который скончался 20 ноября 2021 года после месяца комы, как после кончины актера разгорелся грандиозный скандал. Лариса Гузеева заявила, что звезда «Ширли-мырли» не был привит, хотя его дочь Ника утверждала обратное. На слова ведущей шоу «Давай поженимся!» жестко отреагировал режиссер Виктор Мережко. Наследница усопшего тоже молчать не стала.

Валерий Гаркалин скончался в реанимации. Актер заразился коронавирусом. При этом его организм был ославлен комами, инфарктом и многочисленными операциями.

Дочь актера Ника рассказывала, что ее отец сделал прививку дважды. «Он сперва привился вакциной КовиВак. Но она не подействовала, у отца не выработались антитела. И тогда он пошел сделал еще и Спутник-V. Чтобы уже наверняка», - делилась женщина.

Но, когда врачи начали реанимацию Валерия Борисовича, его легкие были уже полностью поражены, а органы отказывали один за другим. Врач-пульмонолог Сергей Пурясев объяснял kp.ru, почему слабому здоровьем артисту не помогла даже двойная прививка. По его словам, у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. «Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку», - пояснил врач. Он добавил, что случай Гаркалина очень редкий - антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев.

Но тут внезапно Лариса Гузеева огорошила заявлением. Она лежала в Коммунарке рядом с коллегой. «Он был не привитый, это неправда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», - сказала, как отрезала, телеведущая.

Слова Гузеевой подтвердил продюсер Евгений Фридлянд. «Он не прививался. У него был купленный сертификат. Он сам в больнице признался», - поведал деятель.

Дочь Гаркалина опровергла обвинения Гузеевой и Фридлянда. «У меня нет возможности и желания что-то в данный момент говорить и комментировать. Отец был вакцинирован! Не хочется во все это влезать, хочется, чтобы все это заглохло. И все» - цитирует ее сайт mk.ru.