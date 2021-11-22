О чем говорят пациенты хосписа перед тем, как уйти

В разговоре с журналистами The Sun медсестра призналась, что больше всего в ее работе ей нравится рассказывать пациентам и их семьям о феномене смерти и поддерживать их в один из самых тяжелых моментов жизни. Главное, по мнению Джули, — дать людям понять, что именно их ждет, когда уйдет их близкий человек.

«Перед самой смертью обычно люди всегда что-то говорят. Чаще всего это «Я тебя люблю» или же они зовут маму или папу, которых к тому моменту уже давно нет в живых», - говорит Джули, пишет Life.ru.

Также девушка рассказала, что может испытывать пациент хосписа во время смерти. Что точно нужно знать — у персонала всегда есть медикаменты, которые помогут свести боль и даже малейшие неприятные ощущения к нулю. Так что беспокоиться о том, что близкий человек умрет в муках, не придется.