Гей или не гей? Восемь российских звезд, чья ориентация вызывает сомнения
Они заводят детей, женятся или сохраняют статус холостяков, но, что бы эти знаменитости ни делали, их любовные пристрастия все чаще вызывают сомнения.
Они заводят детей, женятся или сохраняют статус холостяков, но, что бы эти знаменитости ни делали, их любовные пристрастия все чаще вызывают сомнения.
Филипп Киркоров
Король российской эстрады, артист, горячо любимый женщинами, и отец двоих детей. Все это звания харизматичного и экспрессивного Филиппа Киркорова, слухи о нетрадиционной ориентации которого всплывают то тут, то там. До 2005 года певец был женат на Алле Пугачевой, однако после разрыва его личная жизнь полна загадок. Детей артисту родила суррогатная мать, а среди близкого окружения «поп-короля» все чаще видят парней. Так, на отдыхе его застали в компании накачанных красавцев — танцора и фотографа, с которыми Киркоров давно дружит. А над его тесным общением с бывшим Бузовой Давой не шутит только ленивый. «Жизнь — любовь. У нас все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене», — заявлял исполнитель, появившись под ручку с рэпером на премии Муз-ТВ. В СМИ даже всплывала информация о том, что звезды успели обвенчаться в Америке, пишет Life.ru.
Дима Билан
Еще один представитель российского шоу-бизнеса, сводящий девушек с ума, Дима Билан, тоже так и не обзавелся возлюбленной и раз за разом оказывается в эпицентре слухов на тему его ориентации. В 2008 году певец занял первое место на Евровидении, но фанаты обсуждали не только его триумф, но и появившиеся в Сети снимки, где Билан тесно общается с певцом Русланом Алехно и даже целует его в губы. Впрочем, тогда списали поступок на особые законы в мире шоу-бизнеса, где поцелуй между мужчинами ничего не значит. Также ему приписывали отношения с продюсером Айзеншписом, который якобы продвигает молодого любовника. Однако сам артист настаивал на том, что предпочитает только женщин.
Николай Басков
«Золотой голос российской эстрады» Николай Басков тоже так и не нашел себе избранницу. Артист отмечал, что с годами все сложнее встретить подходящего человека. Однако многих этот нюанс навел на мысли не о разборчивости певца, а о том, что он предпочитает не девушек. У некоторых вызывала подозрение его слишком нежная дружба с Филиппом Киркоровым. Другие приписывали звезде роман с исполнителем Алексом Малиновским, о чем публике сообщил шоумен Рустам Солнцев. А экс-продюсер певца Рашид Дайрабаев и вовсе называл Баскова «самым закомплексованным геем, которого когда-то встречал в жизни».
Сергей Лазарев
Личная жизнь бывшего участника поп-группы Smash! и двукратного призера Евровидения тоже обросла тонной пересудов. С 2008 по 2012 год артист встречался с ведущей Лерой Кудрявцевой. А спустя несколько лет стало известно, что певец дважды стал отцом, правда, ему родила сына и дочь суррогатная мать. Любимой девушки у исполнителя, похоже, нет. Зато он водит близкую дружбу с парнями. Так, под подозрение попали его приятельские отношения с Алексом Малиновским, которому ранее приписывали роман с Басковым. Внимательные пользователи заметили, что звезды постят фото из одних и тех же локаций, а потом и вовсе сняли их на совместном отдыхе после того, как артисты отписались друг от друга в соцсетях. Кроме того, Сергей Лазарев отметился своими выступлениями в столичном гей-клубе.
Максим Аверин
Ответ на вопрос, почему звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Максим Аверин до сих пор не женат и не завел детей, мучает многих представительниц прекрасного пола. Сам артист говорит, что одиночества не страшится, а даже, наоборот, наслаждается им. К тому же из-за насыщенного графика актеру редко приходилось проводить время одному. Однако слухи о том, что брутальный любимец зрительниц предпочитает мужчин, появляются то тут, то там. Якобы и в Сети, и среди коллег находились очевидцы его тесного и далеко не дружеского общения с парнями. К тому же 40-летие Максим отметил в сочинском гей-клубе, где на сцене его поздравляли травести-артисты. А во время новогодних праздников в 2019-м снова посетил в Сочи клуб, где собираются гомосексуалы, и даже пел там песни, взобравшись на барную стойку. Однако, по словам актера, он предпочитает девушек.
Митя Фомин
«Убежал я из дома бродить по сказочным мирам», — проникновенным голосом пел лидер группы Hi-Fi Митя Фомин, который сам оказался в мире шоу-бизнеса и провокационных слухов. Певец так и не обзавелся семьей и детьми, а его ориентацию многие ставят под сомнение. Так, ходили слухи, что исполнитель проложил себе звездную дорогу благодаря роману с продюсером и композитором Hi-Fi Павлом Есениным. А Тимур Батрутдинов жестко пошутил в одном из эфиров Comedy Club: «Новое средство для мужчин — Митя Фомин. Митя Фомин проверен тысячами мужчин».
Николай Цискаридзе
Артист балета, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе так и не обзавелся семьей или возлюбленной. Кто-то списывал это на то, что танцор всю свою жизнь посвятил работе, из-за которой у него совсем не оставалось времени и сил на отношения, а некоторые заподозрили Цискаридзе в том, что его интересуют совсем не женщины и он скрывает свое запретное пристрастие. Однако подтверждений этому нет. Ранее в Сети появлялись размещенные неизвестными снимки, на которых якобы артист вступил в половой акт с другим мужчиной. А также фигурировала якобы слитая с телефона танцора переписка, где он приглашал модельера Валентина Юдашкина на интимное свидание. Однако Цискаридзе заявил, что переписка — фейк, а на фото не он, ведь его балетное тело сложно спутать с другим, что не учли злоумышленники. А многочисленные вопросы о предпочтениях Николай прокомментировал так: «Мне неинтересно вообще говорить об ориентации. Что бы кто у меня ни спросил, я ничего не скажу».
Данила Козловский
Брутальный эффектный красавец Данила Козловский привлек внимание многих девушек. В студенческие годы он ухаживал за Елизаветой Боярской, однако звездный отец якобы был против их отношений. Вскоре актер женился на Уршуле Малке, которая училась в том же театральном вузе, однако брак продлился недолго. Короткий роман ждал Данилу и с актрисой Юлией Снигирь. Затем артист начал встречаться с моделью Ольгой Зуевой, которая подарила ему дочь, но и здесь все закончилось расставанием — если верить слухам, из-за измены Козловского с партнершей по фильму Оксаной Акиньшиной. Однако, несмотря на многочисленных поклонниц актера, его все равно подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации. Среди тех, кто считает артиста гомосексуалом, провокационная блогерша-психолог Вероника Степанова. «Я уверен, что фильмы о геях никому ничего плохого не сделают. Часто люди, которые ратуют за нравственность нации и ее чистоту, сами совершают безнравственные поступки, навязывая агрессию и злобу», — заявлял сам Козловский, при этом отмечая, что он гетеросексуален.