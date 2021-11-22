Гей или не гей? Восемь российских звезд, чья ориентация вызывает сомнения

Максим Аверин

Максим Аверин ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Ответ на вопрос, почему звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Максим Аверин до сих пор не женат и не завел детей, мучает многих представительниц прекрасного пола. Сам артист говорит, что одиночества не страшится, а даже, наоборот, наслаждается им. К тому же из-за насыщенного графика актеру редко приходилось проводить время одному. Однако слухи о том, что брутальный любимец зрительниц предпочитает мужчин, появляются то тут, то там. Якобы и в Сети, и среди коллег находились очевидцы его тесного и далеко не дружеского общения с парнями. К тому же 40-летие Максим отметил в сочинском гей-клубе, где на сцене его поздравляли травести-артисты. А во время новогодних праздников в 2019-м снова посетил в Сочи клуб, где собираются гомосексуалы, и даже пел там песни, взобравшись на барную стойку. Однако, по словам актера, он предпочитает девушек.

Митя Фомин

Митя Фомин ФОТО: Mikhail Japaridze/Mikhail Japaridze/TASS

«Убежал я из дома бродить по сказочным мирам», — проникновенным голосом пел лидер группы Hi-Fi Митя Фомин, который сам оказался в мире шоу-бизнеса и провокационных слухов. Певец так и не обзавелся семьей и детьми, а его ориентацию многие ставят под сомнение. Так, ходили слухи, что исполнитель проложил себе звездную дорогу благодаря роману с продюсером и композитором Hi-Fi Павлом Есениным. А Тимур Батрутдинов жестко пошутил в одном из эфиров Comedy Club: «Новое средство для мужчин — Митя Фомин. Митя Фомин проверен тысячами мужчин».

Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Артист балета, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе так и не обзавелся семьей или возлюбленной. Кто-то списывал это на то, что танцор всю свою жизнь посвятил работе, из-за которой у него совсем не оставалось времени и сил на отношения, а некоторые заподозрили Цискаридзе в том, что его интересуют совсем не женщины и он скрывает свое запретное пристрастие. Однако подтверждений этому нет. Ранее в Сети появлялись размещенные неизвестными снимки, на которых якобы артист вступил в половой акт с другим мужчиной. А также фигурировала якобы слитая с телефона танцора переписка, где он приглашал модельера Валентина Юдашкина на интимное свидание. Однако Цискаридзе заявил, что переписка — фейк, а на фото не он, ведь его балетное тело сложно спутать с другим, что не учли злоумышленники. А многочисленные вопросы о предпочтениях Николай прокомментировал так: «Мне неинтересно вообще говорить об ориентации. Что бы кто у меня ни спросил, я ничего не скажу».

Данила Козловский

Данила Козловский ФОТО: Sergei Fadeichev / Sergei Fadeichev/TASS