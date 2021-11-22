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Гей или не гей? Восемь российских звезд, чья ориентация вызывает сомнения

Данила Козловский ФОТО: Sergei Fadeichev

Они заводят детей, женятся или сохраняют статус холостяков, но, что бы эти знаменитости ни делали, их любовные пристрастия все чаще вызывают сомнения.

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Король российской эстрады, артист, горячо любимый женщинами, и отец двоих детей. Все это звания харизматичного и экспрессивного Филиппа Киркорова, слухи о нетрадиционной ориентации которого всплывают то тут, то там. До 2005 года певец был женат на Алле Пугачевой, однако после разрыва его личная жизнь полна загадок. Детей артисту родила суррогатная мать, а среди близкого окружения «поп-короля» все чаще видят парней. Так, на отдыхе его застали в компании накачанных красавцев — танцора и фотографа, с которыми Киркоров давно дружит. А над его тесным общением с бывшим Бузовой Давой не шутит только ленивый. «Жизнь — любовь. У нас все прекрасно. У нас дуэт в жизни и на сцене», — заявлял исполнитель, появившись под ручку с рэпером на премии Муз-ТВ. В СМИ даже всплывала информация о том, что звезды успели обвенчаться в Америке, пишет Life.ru.

Дима Билан

Дима Билан ФОТО: Vyacheslav Prokofyev/TASS

Еще один представитель российского шоу-бизнеса, сводящий девушек с ума, Дима Билан, тоже так и не обзавелся возлюбленной и раз за разом оказывается в эпицентре слухов на тему его ориентации. В 2008 году певец занял первое место на Евровидении, но фанаты обсуждали не только его триумф, но и появившиеся в Сети снимки, где Билан тесно общается с певцом Русланом Алехно и даже целует его в губы. Впрочем, тогда списали поступок на особые законы в мире шоу-бизнеса, где поцелуй между мужчинами ничего не значит. Также ему приписывали отношения с продюсером Айзеншписом, который якобы продвигает молодого любовника. Однако сам артист настаивал на том, что предпочитает только женщин.

Николай Басков

Николай Басков ФОТО: Mikhail Tereshchenko/TASS

«Золотой голос российской эстрады» Николай Басков тоже так и не нашел себе избранницу. Артист отмечал, что с годами все сложнее встретить подходящего человека. Однако многих этот нюанс навел на мысли не о разборчивости певца, а о том, что он предпочитает не девушек. У некоторых вызывала подозрение его слишком нежная дружба с Филиппом Киркоровым. Другие приписывали звезде роман с исполнителем Алексом Малиновским, о чем публике сообщил шоумен Рустам Солнцев. А экс-продюсер певца Рашид Дайрабаев и вовсе называл Баскова «самым закомплексованным геем, которого когда-то встречал в жизни».

Сергей Лазарев

Сергей Лазарев ФОТО: Gavriil Grigorov/tass

Личная жизнь бывшего участника поп-группы Smash! и двукратного призера Евровидения тоже обросла тонной пересудов. С 2008 по 2012 год артист встречался с ведущей Лерой Кудрявцевой. А спустя несколько лет стало известно, что певец дважды стал отцом, правда, ему родила сына и дочь суррогатная мать. Любимой девушки у исполнителя, похоже, нет. Зато он водит близкую дружбу с парнями. Так, под подозрение попали его приятельские отношения с Алексом Малиновским, которому ранее приписывали роман с Басковым. Внимательные пользователи заметили, что звезды постят фото из одних и тех же локаций, а потом и вовсе сняли их на совместном отдыхе после того, как артисты отписались друг от друга в соцсетях. Кроме того, Сергей Лазарев отметился своими выступлениями в столичном гей-клубе.

Максим Аверин

Максим Аверин ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA Novosti

Ответ на вопрос, почему звезда сериалов «Глухарь» и «Склифосовский» Максим Аверин до сих пор не женат и не завел детей, мучает многих представительниц прекрасного пола. Сам артист говорит, что одиночества не страшится, а даже, наоборот, наслаждается им. К тому же из-за насыщенного графика актеру редко приходилось проводить время одному. Однако слухи о том, что брутальный любимец зрительниц предпочитает мужчин, появляются то тут, то там. Якобы и в Сети, и среди коллег находились очевидцы его тесного и далеко не дружеского общения с парнями. К тому же 40-летие Максим отметил в сочинском гей-клубе, где на сцене его поздравляли травести-артисты. А во время новогодних праздников в 2019-м снова посетил в Сочи клуб, где собираются гомосексуалы, и даже пел там песни, взобравшись на барную стойку. Однако, по словам актера, он предпочитает девушек.

Митя Фомин

Митя Фомин ФОТО: Mikhail Japaridze/Mikhail Japaridze/TASS

«Убежал я из дома бродить по сказочным мирам», — проникновенным голосом пел лидер группы Hi-Fi Митя Фомин, который сам оказался в мире шоу-бизнеса и провокационных слухов. Певец так и не обзавелся семьей и детьми, а его ориентацию многие ставят под сомнение. Так, ходили слухи, что исполнитель проложил себе звездную дорогу благодаря роману с продюсером и композитором Hi-Fi Павлом Есениным. А Тимур Батрутдинов жестко пошутил в одном из эфиров Comedy Club: «Новое средство для мужчин — Митя Фомин. Митя Фомин проверен тысячами мужчин».

Николай Цискаридзе

Николай Цискаридзе ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Артист балета, ректор Академии имени Вагановой Николай Цискаридзе так и не обзавелся семьей или возлюбленной. Кто-то списывал это на то, что танцор всю свою жизнь посвятил работе, из-за которой у него совсем не оставалось времени и сил на отношения, а некоторые заподозрили Цискаридзе в том, что его интересуют совсем не женщины и он скрывает свое запретное пристрастие. Однако подтверждений этому нет. Ранее в Сети появлялись размещенные неизвестными снимки, на которых якобы артист вступил в половой акт с другим мужчиной. А также фигурировала якобы слитая с телефона танцора переписка, где он приглашал модельера Валентина Юдашкина на интимное свидание. Однако Цискаридзе заявил, что переписка — фейк, а на фото не он, ведь его балетное тело сложно спутать с другим, что не учли злоумышленники. А многочисленные вопросы о предпочтениях Николай прокомментировал так: «Мне неинтересно вообще говорить об ориентации. Что бы кто у меня ни спросил, я ничего не скажу».

Данила Козловский

Данила Козловский ФОТО: Sergei Fadeichev / Sergei Fadeichev/TASS

Брутальный эффектный красавец Данила Козловский привлек внимание многих девушек. В студенческие годы он ухаживал за Елизаветой Боярской, однако звездный отец якобы был против их отношений. Вскоре актер женился на Уршуле Малке, которая училась в том же театральном вузе, однако брак продлился недолго. Короткий роман ждал Данилу и с актрисой Юлией Снигирь. Затем артист начал встречаться с моделью Ольгой Зуевой, которая подарила ему дочь, но и здесь все закончилось расставанием — если верить слухам, из-за измены Козловского с партнершей по фильму Оксаной Акиньшиной. Однако, несмотря на многочисленных поклонниц актера, его все равно подозревали в нетрадиционной сексуальной ориентации. Среди тех, кто считает артиста гомосексуалом, провокационная блогерша-психолог Вероника Степанова. «Я уверен, что фильмы о геях никому ничего плохого не сделают. Часто люди, которые ратуют за нравственность нации и ее чистоту, сами совершают безнравственные поступки, навязывая агрессию и злобу», — заявлял сам Козловский, при этом отмечая, что он гетеросексуален.

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