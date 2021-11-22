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Полезный друг или опасный враг: можно ли забирать цветы из квартиры покойника?

Комнатные растения. Снимок иллюстративный. ФОТО: K-Rauta

Смерть — всегда печальная новость. Считается, что с кончиной дом наполняется негативной энергией, особенно, если в помещении человек жил свои предсмертные, самые мучительные дни. После себя люди часто оставляют уйму вещей, многие из которых они бережно хранили, например, домашние цветы, пишет Пятый канал. Как поступить, если человек умер, а цветы остались, и можно ли забрать растение себе?

Так ли полезны цветы?

Оставить цветок в квартире, где за ним некому ухаживать, — все равно что обречь его на гибель. Растения требуют бережного ухода: полива, обрезки, подкормки, пересадки. Они — живые, поэтому забирать цветы даже из квартиры покойного можно и нужно.

Эзотерики утверждают: переживать за то, что саженец может принести в дом негативную энергию умершего, не стоит. Домашние цветы действительно поглощают негатив, но при этом выделяют исключительно положительную энергию.

Растения способны самостоятельно очиститься благодаря уникальным свойствам: они перерабатывают на Солнце углекислый газ и выделяют кислород. Чем больше цветов в квартире — тем легче там дышится. Поэтому саженцы не только радуют глаз, но и приносят большую пользу домашним.

В медицине известны растения, которые помогают бороться с болезнями. Например, фикус используют в производстве препаратов от дизентерии и кожных заболеваний. Чудодейственные свойства алоэ способны лечить заложенность носа, а также его используют как противовоспалительное и антивирусное средство.

Фикус, лилия или лимон — какое растение завести?

Согласно народным приметам, разные растения имеют особенные свойства. Так, кактус — заберет все дурное из дома; фикус — очистит дом от негатива; розы, фиалки и астры — принесут любовь и взаимопонимание в семью. Привлечь достаток поможет денежное дерево. И чем раскидистее и пышнее оно будет, тем больше финансов оно сулит. А если растение начало слабеть — ждите экономических трудностей.

Цитрусовые — еще один удачный вариант для дома. Яркий запах и крупная форма листа подарят отличное самоощущение, а заодно хорошее настроение.

Стоит посадить дома и финиковые пальмы. Они обязательно принесут благополучие и гармонию в дом. Душевное спокойствие подарит и лилия: ее душистый аромат разольется по всему дому. Привлечь в дом позитивную энергию помогут и анютины глазки.

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