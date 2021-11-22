Дана Борисова опозорила Шуру: «Прямо в студии шоу требовал коньячку»

«И все бы хорошо, если бы не улыбка Шуры. Она изрядно подпортила мне все фотографии. Не люблю, когда сильно нетрезвые люди приходят на съемку. Это напоминает мне то время, когда я сама появлялась на публике в таком виде. Он прямо в студии требовал коньячку, после съемки рванул в туалет на 15 минут. Вот он — секрет его очередного успешного похудения. Употреблять или нет — это личное дело каждого. Но вот приходить в кадр и всю программу лить крокодиловы слезы, считаю, перебор. А вы сможете распознать человека под веществами в жизни и на ТВ?» — поинтересовалась 45-летняя Борисова в личном блоге.