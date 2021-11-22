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Дана Борисова опозорила Шуру: «Прямо в студии шоу требовал коньячку»

Дана Борисова ФОТО: instagram.com/danaborisovatv

 На днях Дана, Шура и другие звезды приняли участие в съемках ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на «России 1». После этого скандальная блондинка заявила, что ей очень не понравилось поведение эпатажного коллеги. Борисова решила публично опозорить артиста.

«И все бы хорошо, если бы не улыбка Шуры. Она изрядно подпортила мне все фотографии. Не люблю, когда сильно нетрезвые люди приходят на съемку. Это напоминает мне то время, когда я сама появлялась на публике в таком виде. Он прямо в студии требовал коньячку, после съемки рванул в туалет на 15 минут. Вот он — секрет его очередного успешного похудения. Употреблять или нет — это личное дело каждого. Но вот приходить в кадр и всю программу лить крокодиловы слезы, считаю, перебор. А вы сможете распознать человека под веществами в жизни и на ТВ?» — поинтересовалась 45-летняя Борисова в личном блоге.

Шура уже возмутился обидными словами Борисовой, к которой еще недавно относился хорошо и пообещал в ближайшее время раскрыть грязные подробности о ней.

«Не хотел до твоего уровня опускаться, но сегодня вся пресса о тебе вспомнит! Хотела хайпануть на мне — хайпанешь, я тебе обещаю!» — негодовал 46-летний исполнитель в соцсети.

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