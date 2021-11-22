Радиоведущий Алари Кивисаар: однажды меня похитили

В утренней программе Sky Plus ведущие Кристьян Хирмо и Марис Ярва подготовили песню Эда Ширана из своего нового альбома «=» (Equals) для прослушивания Кивисаару. Однако перед тем, как послушать ее, они поговорили о вечеринках. Ярва сообщил, что Эд Ширан сказал интересную фразу: «Я должен быть счастлив, что вообще выжил», - упомянул Ширан, вспоминая свой период гулянок, пишет Elu24.ee.

Кивисаар добавил, что его период вечеринок был просто восхитительным: «Было так весело и мило, так красиво и здорово, если бы этого не было, в жизни не было бы никакого смысла», - сказал Кивисаар.

Но Ширану было тяжело устраивать вечеринки, потому что не было друзей, с которыми можно было бы тусоваться. Поэтому он ходил на вечеринки один, и, вспомнив то время, Ширан сказал: «Хорошо, что меня не похитили». После этой истории Хирмо спросил Кивисаара: «Хотел кто-нибудь когда-нибудь похитить тебя на вечеринке?» После чего Кивисаар ответил: «Меня похищали. Просто взяли за плечо и утащили».

Хирмо спросил, была ли похитительница женщина, на что Кивисаар ответил, что, к сожалению, нет.

«Меня похитила мафия. Так что я не стал даже сопротивляться», - сказал Кивисаар.