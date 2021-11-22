Консервы: какие положить в корзину, а какие оставить на полке магазина?

Что берем в свою корзинку?

Сладкая кукуруза

Консервированная кукуруза может помочь сэкономить ваше время. Она придает блюду цвет, сладость и текстуру. Подготовка кукурузных початков - процесс, отнимающий уйму времени. К тому же консервированная кукуруза сохраняет высокий уровень антиоксидантов и просто дешевле, чем свежая, пишет RUS.TVNET.lv.

Консервированная фасоль

Многим не нравится заранее замачивать и готовить фасоль, поэтому консервы - лучший выбор. И нет никакой разницы в количестве полезных веществ - одна лишь польза.

Консервированную фасолью можно хранить дома, из нее можно приготовить очень много блюд - салаты, рагу, супы.

Менее популярные, но полные вкуса консервы

Оливки, каперсы, анчоусы, перец халапеньо и тому подобное. Эти продукты - прекрасное дополнение к ряду блюд. При добавлении всего лишь небольшого количества они придают блюду ярко выраженные вкусовые нюансы и прекрасный аромат.

Консервированные помидоры

Независимо от того, измельченные ли это томаты или целые, они - прекрасная альтернатива свежим и прекрасно подойдут для приготовления супов, рагу и соусов.

Что следует оставить на полках магазинов?

Это не значит, что все нижеперечисленное плохо и бесполезно. Важно смотреть на этикетки продуктов и понимать, что спрятано в каждой баночке.

Бульон

Соль не так уж плоха и даже необходима, но всему своя мера. Если вы тщательно следите за ее потреблением, то лучше избегать использования уже готового бульона.

Фруктовые консервы

Консервированные фрукты могут выглядеть аппетитно, но внешность бывает обманчива. Они чаще всего хранятся в засахаренных сиропах и теряют свои полезные свойства. Лучше отдать предпочтение свежим или замороженным фруктам.

Супы

Хотя и считается, что это быстро и удобно - открыл банку, добавил воды и разогрел - все же это не лучший выбор.

Есть столько разных способов приготовить быстрый суп без использования этих заготовок, полных добавок, консервантов и соли.