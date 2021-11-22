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Консервы: какие положить в корзину, а какие оставить на полке магазина?

ФОТО: YARUNIV Studio/Shutterstock.com

Многие консервы могут значительно облегчить нам работу на кухне, ускорив процесс или придав блюду более выраженный вкус и яркий цвет. Однако стоит признать, что не все из них стоит класть в свою продуктовую корзину. 

Что берем в свою корзинку?

  • Сладкая кукуруза 

Консервированная кукуруза может помочь сэкономить ваше время. Она придает блюду цвет, сладость и текстуру. Подготовка кукурузных початков - процесс, отнимающий уйму времени. К тому же консервированная кукуруза сохраняет высокий уровень антиоксидантов и просто дешевле, чем свежая, пишет RUS.TVNET.lv.

  • Консервированная фасоль

Многим не нравится заранее замачивать и готовить фасоль, поэтому консервы - лучший выбор. И нет никакой разницы в количестве полезных веществ - одна лишь польза.

Консервированную фасолью можно хранить дома, из нее можно приготовить очень много блюд - салаты, рагу, супы.

  • Менее популярные, но полные вкуса консервы 

Оливки, каперсы, анчоусы, перец халапеньо и тому подобное. Эти продукты - прекрасное дополнение к ряду блюд. При добавлении всего лишь небольшого количества они придают блюду ярко выраженные вкусовые нюансы и прекрасный аромат. 

  • Консервированные помидоры

Независимо от того, измельченные ли это томаты или целые, они - прекрасная альтернатива свежим и прекрасно подойдут для приготовления супов, рагу и соусов. 

Что следует оставить на полках магазинов? 

Это не значит, что все нижеперечисленное плохо и бесполезно. Важно смотреть на этикетки продуктов и понимать, что спрятано в каждой баночке.

  • Бульон

Соль не так уж плоха и даже необходима, но всему своя мера. Если вы тщательно следите за ее потреблением, то лучше избегать использования уже готового бульона. 

  • Фруктовые консервы

Консервированные фрукты могут выглядеть аппетитно, но внешность бывает обманчива. Они чаще всего хранятся в засахаренных сиропах и теряют свои полезные свойства. Лучше отдать предпочтение свежим или замороженным фруктам. 

  • Супы 

Хотя и считается, что это быстро и удобно - открыл банку, добавил воды и разогрел - все же это не лучший выбор. 

Есть столько разных способов приготовить быстрый суп без использования этих заготовок, полных добавок, консервантов и соли.

Вместо них лучше возьмите консервированную фасоль и добавьте к ней свежие овощи и бульон. 

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