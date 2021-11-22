Опухоль, три кисты, шесть пластин. Павел Прилучный рассказал о проблемах с лицом

В то время лицо Павла было отекшим, звезду «Мажора» то и дело обвиняли в том, что он перестал следить за своим весом. Прилучный объяснил причину перемен в своей внешности.
— поделился 34-летний Прилучный в интервью Георгию Иващенко.
Актер старается не обращать внимания на слухи вокруг своей персоны и уверяет, что сплетни о себе его только веселят. Но Павлу все же было очень неприятно слышать об обсуждениях в СМИ его якобы располневшего тела. «Это так низко и некрасиво писать то, что хочу. Я мало читаю прессу, но когда какие-то слухи до меня доходят, думаю, мол, прежде разберитесь в чем-то, а потом пишите», — рассуждает артист.