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Опухоль, три кисты, шесть пластин. Павел Прилучный рассказал о проблемах с лицом

Павел Прилучный. ФОТО: Соцсети

Около года назад артиста часто хейтили из-за якобы располневшего тела. Как выясняется теперь, тогда у Павла Прилучного возникли серьезные проблемы со здоровьем. Благо, сейчас с актером все хорошо, пишет Стархит.

В то время лицо Павла было отекшим, звезду «Мажора» то и дело обвиняли в том, что он перестал следить за своим весом. Прилучный объяснил причину перемен в своей внешности.

Это было не ожирение, а опухоль. Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился. А потом, когда все зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять. Это было прямо под Новый год. У меня онемела левая часть лица из-за травмы. Очень рад, что это прошло,

— поделился 34-летний Прилучный в интервью Георгию Иващенко.

Актер старается не обращать внимания на слухи вокруг своей персоны и уверяет, что сплетни о себе его только веселят. Но Павлу все же было очень неприятно слышать об обсуждениях в СМИ его якобы располневшего тела. «Это так низко и некрасиво писать то, что хочу. Я мало читаю прессу, но когда какие-то слухи до меня доходят, думаю, мол, прежде разберитесь в чем-то, а потом пишите», — рассуждает артист.

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