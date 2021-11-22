«Союзмультфильм» выпустил первый трейлер ремейка «Ну, погоди!»

Однако, судя по реакции зрителей, обновленные персонажи не пришлись им по вкусу. Дизлайков под видео уже в три раза больше, чем лайков.
Помимо Зайца и Волка в мультике появятся новые персонажи: барсук Тима, ежик Шу и косуля Уля. Все герои теперь нарисованы в 3D, более того, их поведение также стало более примерным. Например, современный Волк не появится на экранах с сигаретой.
В новом «Ну, погоди!» Волк стал немного помладше, Заяц, наоборот, стал старше. Суть их образов осталась той же: по-прежнему Волк гоняется за Зайцем, по-прежнему они попадают в комичные ситуации. Но само время эти образы немного поменяло,
- сказали в пресс-службе «Союзмультфильма».