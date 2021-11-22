«Союзмультфильм» выпустил первый трейлер ремейка «Ну, погоди!»

В новом «Ну, погоди!» Волк стал немного помладше, Заяц, наоборот, стал старше. Суть их образов осталась той же: по-прежнему Волк гоняется за Зайцем, по-прежнему они попадают в комичные ситуации. Но само время эти образы немного поменяло,