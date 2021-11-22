Вт, 23.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

«Союзмультфильм» выпустил первый трейлер ремейка «Ну, погоди!»

Кадр из мультфильма "Ну, погоди!". ФОТО: Скриншот видео Youtube

«Союзмультфильм» представил первый трейлер перезапуска культового советского мультфильма «Ну, погоди!». Ролик появился сегодня на официальном YouTube-канале киностудии. Премьера новой версии приключений Зайца и Волка назначена на декабрь, пишет Супер.

Однако, судя по реакции зрителей, обновленные персонажи не пришлись им по вкусу. Дизлайков под видео уже в три раза больше, чем лайков.

Помимо Зайца и Волка в мультике появятся новые персонажи: барсук Тима, ежик Шу и косуля Уля. Все герои теперь нарисованы в 3D, более того, их поведение также стало более примерным. Например, современный Волк не появится на экранах с сигаретой.

В новом «Ну, погоди!» Волк стал немного помладше, Заяц, наоборот, стал старше. Суть их образов осталась той же: по-прежнему Волк гоняется за Зайцем, по-прежнему они попадают в комичные ситуации. Но само время эти образы немного поменяло,

- сказали в пресс-службе «Союзмультфильма».

НАВЕРХ
Back