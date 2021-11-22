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Начало развиваться заражение: что известно о состоянии Марины Хлебниковой

Марина Хлебникова ФОТО: Filippov Alexei/COVI

Врачи, которые борются за жизнь пострадавшей при пожаре певицы Марины Хлебниковой, сообщили актуальную информацию на утро понедельника, пишет Телепрограмма.

Как стало известно, Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ, она дышит самостоятельно, но при этом продолжает находиться в состоянии медикаментозной комы.

У Марины Хлебниковой повышенная температура тела – 39 градусов. Ей сделали тест на коронавирус, он оказался отрицательным.

Врачи оценивают состояние своей звездной пациентки как стабильно тяжелое. На месте ожогов у Марины Хлебниковой начало развиваться заражение, вероятно, именно этим обусловлено повышение температуры тела.

Напомним, Марина Хлебникова сильно обгорела во время пожара в собственной квартире. По некоторым данным, певица уснула с непотушенной сигаретой, что и привело к фатальным последствиям.

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