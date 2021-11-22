Начало развиваться заражение: что известно о состоянии Марины Хлебниковой

Как стало известно, Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ, она дышит самостоятельно, но при этом продолжает находиться в состоянии медикаментозной комы.

У Марины Хлебниковой повышенная температура тела – 39 градусов. Ей сделали тест на коронавирус, он оказался отрицательным.

Врачи оценивают состояние своей звездной пациентки как стабильно тяжелое. На месте ожогов у Марины Хлебниковой начало развиваться заражение, вероятно, именно этим обусловлено повышение температуры тела.