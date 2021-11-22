Скрытая опасность: на что себя обрекают люди, кормящие в парках голубей

Во многих европейских столицах кормление голубей запрещено законом: одна особь оставляет на памятниках, фасадах и тротуарах около десяти килограммов помета в год. Кроме того, голуби являются переносчиками многих заболеваний, в том числе и орнитоза — инфекция может вызвать не только интоксикацию и лихорадку, но и поражение легких и центральной нервной системы. При этом птица-резервуар внешне может выглядеть абсолютно здоровой.

Однако совсем отказываться от контакта с городскими голубями не стоит. Для многих жителей мегаполисов общение с птицами — практически единственный способ коммуникации с живой природой. В российском климате голубей даже не возбраняется кормить, поскольку в холодный зимний период птицам очень трудно прокормить себя самостоятельно. Но подходить к выбору лакомства для голубей стоит ответственно, пишет 5-tv.ru.