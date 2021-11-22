Названа причина смерти Нины Руслановой
Умершая накануне актриса Нина Русланова была больна коронавирусом, что привело к пневмонии и проблемам с сердцем. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.
Умершая накануне актриса Нина Русланова была больна коронавирусом, что привело к пневмонии и проблемам с сердцем. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.
Сначала Русланова отказывалась ехать в больницу, но в итоге актрису госпитализировали 11 ноября. У нее диагностировали дыхательную недостаточность первой-второй степени, затем вирусную пневмонию, у нее также обнаружили и мерцательную аритмию.
Народная артистка России, актриса Нина Русланова умерла в Москве в возрасте 75 лет. Об этом сообщил 21 ноября актер Станислав Садальский. По его словам, актриса боролась с продолжительной болезнью, но ей удавалось держаться.
Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 г. в городе Богодухове в Харьковской области на территории Украины. Актриса известна своими ролями в таких фильмах, как «Афоня», «Завтра была война», «Тени исчезают в полдень», «Зимняя вишня», «Хрусталев, машину!».