Пн, 22.11.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Ольга Серябкина впервые стала мамой

Ольга Серябкина ФОТО: Скриншот с видео

Экс-солистка группы Serebro редко посвящает поклонников в подробности личной жизни. Пока общественность приписывала ей романы с разными артистами, звезда встречалась с концертным директором Георгием Начкебия. Пара тайно сыграла свадьбу в Австрии и лишь недавно раскрыла пополнение в семье, пишет Starhit.ru.

36-летняя Ольга Серябкина несколько месяцев скрывала беременность. Артистка старалась появляться на публике в свободных нарядах и стала реже демонстрировать стройность фигуры в Сети. Поклонники уже начали догадываться об интересном положении кумира, пока 13 сентября она наконец-то призналась: совсем скоро у нее с Георгием родится ребенок.

Певица также рассказала, что знает пол будущего малыша и даже выбрала вместе с избранником красивое имя. Сегодня же в семье исполнительницы хита «Мама Люба» случилось долгожданное пополнение – у нее родился сын Лука. Звезда получает поздравления от друзей и поклонников.

Напомним, что Серябкина сообщила о замужестве осенью прошлого года. Слухи об отношениях с Георгием появились еще в 2019-ом, однако ни концертный директор, ни сама артистка подтверждать роман не стали. Поэтому поклонники продолжали приписывать брюнетке интрижки с разными коллегами, а то и с сыном Максима Фадеева Саввой.

Сейчас певица погружена в семейные хлопоты. Вместе с избранником она строит дом. «Очень долгое время я была максимально сосредоточена на карьере. И только когда вышла замуж, поняла, что хочу иметь полноценную семью. А еще захотелось жить за городом. Сейчас мы как раз строим дом – во время карантина нашли классное место на берегу водохранилища», – говорила Ольга

НАВЕРХ
Back